Zaradi težav pri delovanju sistema eZdravje začasno papirnati recepti in napotnice

Na infrastrukturi sistema eZdravje je pri nujnih vzdrževalnih delih prišlo do težav, so danes sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Bolniki bodo do ponovne vzpostavitve sistema zato prejemali papirnate recepte in napotnice, so dodali.

Kot so na NIJZ zapisali na svoji spletni strani, so skupaj z zunanjim partnerjem, vzdrževalcem sistemske infrastrukture, težavo začeli takoj reševati. O odpravi težave bodo uporabnike obvestili na spletni strani NIJZ in spletnem portalu podpora.ezdrav.si.

Do dokončne vzpostavitve delovanja sistema bodo bolniki, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, vezano na izdajo napotnic in receptov, prejemali papirnate recepte in napotnice.