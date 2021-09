Zastoj na primorski avtocesti, promet poteka po enem pasu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Zastoji nastajajo v obe smeri, potovalni čas se podaljša za približno eno uro, poroča prometnoinformacijski center.

Posledice prometne nesreče so umaknili, promet poteka po enem pasu. Nastal je zastoj, ki na zahodni ljubljanski obvoznici sega do Kosez, na južni pa do Rudnika.

Zastoji nastajajo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga štiri kilometre, zato za Kranjsko Goro izberite izvoz Jesenice vzhod. Če se odpravljate na Hrvaško, na mejnih prehodih pričakujte zastoje.