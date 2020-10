Zaradi požara ponoči v Celju evakuirali deset oseb

Sredi minule noči je zagorelo v Gosposki ulici v Celju. Po prvih ugotovitvah policistov sta zagorela drvarnica in ostrešje drugega objekta. Zaradi požara so evakuirali 10 stanovalcev, ki so sami poskrbeli za nastanitev, ni pa bil nihče poškodovan, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Policisti in kriminalisti nadaljujejo z ogledom kraja požara.

Po podatkih centra za obveščanje je zagorelo okoli 1.30. Posredovali so celjski poklicni gasilci in prostovoljni gasilci iz društev Celje-Gaberje, Ostrožno in Trnovlje, ki so požar tudi pogasili in pregledali objekt. Ker ogled kraja požara in zbiranje obvestil še poteka, vzrok požara in ocene škode še niso znani, piše STA.