Zaradi odpadnih gum Dravskemu polju grozi okoljska katastrofa #video

Te dni je nov izvajalec že začel odvažati del gum iz gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju. Na območju se skriva še več kot 27 tisoč kubičnih metrov odpadnih gum. Na stroške države jih zdaj odvaža mariborska Surovina, dela mora opraviti v enem letu. Občina Kidričevo pa si medtem želi čimprejšnjega konca kalvarije.

"Proces praznjenja gum traja že vrsto let. Želimo si, da bi državi uspelo zagotoviti vsa sredstva v enem letu in bi lahko tako že zdavnaj zaključili. Menimo, da bo zdaj zagotovljena količina odvoza še premajhna in bo zato potreben še en javni razpis in nov izvajalec za odvoz," je za oddajo Planet 18 pojasnil Damjan Napast, direktor občinske uprave Občine Kidričevo.

Cena odvoza naj bi znašala nekaj več kot štiri milijone evrov

V štirih letih so iz gramoznice že odpeljali okoli 36 tisoč ton izrabljenih gum, kar je že stalo dobre tri milijone evrov. Druge izbire država nima, saj ji grozi visoka kazen Evropske komisije.

Foto: Siol.net "To se bo moralo urediti, če noče Slovenija plačevati kazni," razlaga Branko Štrucl iz civilne iniciative Gibanje za Kidričevo. Civilna iniciativa ob tem opozarja na vprašanje, ki ga vsi pozabljajo. Kako vsi ti pozabljeni odpadki v kombinaciji s težko industrijo Kidričevega vplivajo na zdravje ljudi?

"Voda v Spodnjem Podravju je čezmerno onesnažena. Lahko se zgodi, da čez leto ali dve ne bo več pitne vode. Večji problem pa je podtalnica v Kidričevem, s katero se oskrbuje 75 tisoč ljudi iz devetnajstih občin," je še dejal Štrucl.

Okoljska katastrofa

Podjetje, ki je krivo za nastali položah, je medtem pristalo v stečaju, domačini pa so v isti gramoznici že opazili nove kupe gum in drugih odpadkov.

Stečajna upraviteljica podjetja, ki je navozilo te odpadne gume, Vida Gaberc pred kamere ni hotela stopiti. V telefonskem pogovoru je za Planet 18 potrdila le, da je ob ogledu tudi sama opazila na novo pripeljane gume. Tja naj bi jih pripeljale tretje osebe, saj dostop do gramoznice ni zavarovan.

"Lokacija je odmaknjena, nezaščitena. Pričakovali smo, da se bodo pojavili vsi ostali odpadki, neovirano pa je mogoče pripeljati še dodatne," je še povedal Napast. Številni nezaščitenost lokacije izkoriščajo. V prejšnjem tednu je sicer mariborska Surovina iz gramoznice odpeljala približno 500 ton odpadnih gum, ki jih bodo reciklirali ali jih uporabili za gorivo.