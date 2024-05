Nesreča v predoru Dekani: ena oseba umrla, primorska avtocesta ostaja zaprta

Nekaj po 9. uri se je na primorski avtocesti v predoru Dekani proti Ljubljani zgodila hujša prometna nesreča. Po prvih informacijah sta bili v nesreči udeleženi dve vozili, ena oseba je umrla, so sporočili s PU Koper. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med razcepom Sermin in priključkom Črni Kal proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center. Nastal je zastoj, pristojni pa voznike ob tem opozarjajo, naj ustvarijo reševalni pas.

Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med priključkoma. Koprski policisti opravljajo ogled prometne nesreče.

Stanje na slovenskih cestah

Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt pospeševalno-zaviralni pas med Sneberjami in Zadobrovo proti Ljubljani.

Zastoji ob tem nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Brdom in Kosezami proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru.