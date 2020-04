Zaradi nesreče zaprta štajerska avtocesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi dveh prometnih nesreč je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenka Bistrica - jug v obe smeri. Po podatkih centra za obveščanje sta se nekaj po 17. uri hkrati zgodili dve nesreči, poškodovanih je bilo pet oseb.

Nesreči sta se po podatkih centra za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje zgodili v bližini izvoza Slovenska Bistrica jug. V eni sta bili udeleženi dve tovorni in kombinirano vozilo, v drugi pa tri osebna vozila. V nesrečah je bilo poškodovanih pet oseb, dve so prepeljali v celjsko splošno bolnišnico.

Pri odpravljanju posledic nesreče sodelujejo prostovoljni gasilci iz Slovenske Bistrice in Slovenskih Konjic, piše STA.

Cesta je do nadaljnjega zaprta v obe smeri, obvoz pa je možen po regionalni cesti Slovenske Konjice-Slovenska Bistrica jug in obratno, so navedli na prometnoinformacijskem centru.

Kot še piše prometnoinformacijski center, je zastoj tovornih vozil na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški dolg tri kilometre. Vozila so na odstavnem pasu.

Do preklica ob nedeljah, praznikih ter v petek pred veliko nočjo ni omejitve za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.