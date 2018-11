Zaradi iskanja pogrešanega bodo zaprli del Krvavca

Šestintridesetletni Klemen Musulin iz Trebnjega je pogrešan od sobote, ko se je ponoči s Krvavca sam peš odpravil v dolino. Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, ima športno postavo in kratke rjave lase. Oblečen je bil v kavbojke in temnosiv pulover s črnimi črtami, obut pa v temnomodre superge.

Šestintridesetletni Klemen Musulin iz Trebnjega je pogrešan od sobote, ko se je ponoči s Krvavca sam peš odpravil v dolino. Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, ima športno postavo in kratke rjave lase. Oblečen je bil v kavbojke in temnosiv pulover s črnimi črtami, obut pa v temnomodre superge. Foto: PU Kranj

"Že vse od prijave izginotja Klemna Musulina so vse naše aktivnosti usmerjene v izsleditev pogrešanega, vendar ga do tega trenutka žal še nismo našli," je danes sporočila policija.

V obsežnih iskalnih akcijah, ki dnevno potekajo že vse od pretekle sobote, so se poleg policije angažirali gorski reševalci, gasilci, vodniki reševalnih psov ter tudi družina in prijatelji pogrešanega. Kadar so dopuščale razmere, so uporabili tudi policijski helikopter.

Jutri obsežna iskalna akcija

Aktivnosti se nadaljujejo tudi danes in jutri, ko bo izvedena zelo obsežna iskalna akcija, v kateri bodo ponovno pregledali celotno območje Krvavca s potmi, cestami, grapami ter drugimi strmimi in nevarnimi pobočji, zato bo jutri, predvidoma med 8. in 14. uro, policija začasno omejila gibanje in prepovedala dostop do naslednjih območij:

- od spodnje do zgornje postaje žičnice Krvavec v širini 500 metrov levo in desno od gondole,

- greben nad Jezerci,

- Ambrož proti vrhu – zgornja postaja,

- spodnja postaja žičnice – vzhod proti Ambrožu,

- Jezerci vzhod – do Kriške planine in grebena,

- Kriška planina – proti stolpu.

Ukrep velja tudi za brezpilotnike

Ukrep policistov bo veljal tudi za brezpilotne zrakoplove, daljinsko ali avtonomno vodena vozila ali druga primerljiva tehnična sredstva. Nevarnost proženja kamenja bo tudi na poteh, ki na Krvavec vodijo iz Kokre.

Prisotnost na kraju bodo policisti omogočili samo ožjim družinskim članom pogrešanega Klemna, preostalim pa se zahvaljujejo za angažiranje, saj druge pomoči trenutno ne potrebujejo.