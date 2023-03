Zaradi hude prometne nesreče zaprta cesta Bistrica pri Tržiču-Ljubelj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na cesti Bistrica pri Trziču-Ljubelj, v bližini Podljubelja, se je zgodila prometna nesreča, v kateri je udeležen en osebni avtomobil, so sporočili policisti Policijske uprave Kranj. Po prvih podatkih gre za hudo prometno nesrečo.

Na kraju so interventne službe. Prometni policisti so kraj zavarovali in opravljajo ogled.

Cesta bo do nadaljnjega zaprta za ves promet. Obvoza ni. Policisti voznike prosijo, da upoštevajo navodila policistov in prometno signalizacijo.