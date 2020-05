Zaradi epidemije zaskrbljeni tudi slovenski peki in mesarji

Epidemija je hudo prizadela tudi slovenske peke in mesarje, ki v tem času prodajo bistveno manj kruha in mesa. Glavni razlog je v spremenjenih navadah ljudi in zaprtju šol, vrtcev, hotelov, restavracij in menz, ki so pomembni odjemalci teh živil.

V osmih Žitovih pekarnah po Sloveniji letno običajno spečejo 24 tisoč ton kruha in sedem tisoč ton pekovskih izdelkov, kar dnevno pomeni nekaj več kot 100 ton svežih pekarskih proizvodov. Tudi prodaja javnim zavodom in kupcem s področja gostinstva in turizma predstavlja pomemben, skoraj 20-odstotni delež njihove skupne prodaje.

Zaprtje šol, vrtcev, hotelov, restavracij in menz je naredilo svoje

Ob zaprtju šol, vrtcev in hotelov ter restavracij in menz so bila vsa omenjena naročila v celoti odpovedana, hkrati pa se je za dodatnih 30 odstotkov zmanjšala prodaja svežih pekovskih izdelkov med splošnimi potrošniki, poroča STA.

Kot pojasnjujejo v družbi, dnevnih nakupov svežega kruha v trgovinah skoraj ni več, saj jih ljudje obiskujejo le še enkrat tedensko ali na deset dni. Iz prej omenjenih razlogov in zaradi spremenjenih navad potrošnikov v času epidemije tako dobavijo kar 50 odstotkov manj svežega kruha in peciva kot v istem obdobju lani.

Želijo se približati kupcu

V Žitu so se tem razmeram delno prilagodili tudi tako, da so na trg poslali nekaj svojega najbolj priljubljenega in prepoznavnega kruha v pakirani obliki, ki je ovit v zaščitno folijo, s čimer kupcem omogočajo nekoliko daljše shranjevanje. Svoje pekovske izdelke bodo maja ponudili tudi v zamrznjeni obliki. Strankam že nekaj časa omogočajo tudi dostavo na dom prek lastne spletne trgovine.

Zaradi upada prometa skušajo proizvodnjo čim bolj racionalizirati, kar se je pokazalo tudi v zmanjšanju potreb po delavcih. To rešujejo s kombinacijo ukrepov, s katerimi se trudijo ohraniti kar največ delovnih mest.

Najprej so zaposlenim omogočili koriščenje viška ur in neizkoriščenega lanskega dopusta, pomagali so si s prerazporeditvijo delovnega časa, nekatere delavce pa so napotili na čakanje na domu. Ker ni šlo v celoti drugače, so morali nekoliko zmanjšati število predvsem najetih delavcev.

V skupini Don Don velik padec proizvodnje kruha

V skupini Don Don, ki ima v Sloveniji proizvodni enoti v Kranju in v Grosupljem in blagovni znamki Tvojih 5 minut in Pekarna Grosuplje, so zaradi uvedbe dodatnih preventivnih ukrepov v proizvodnji in manjšega povpraševanja naročila kruha zmanjšala za 35 odstotkov, kar pomeni padec proizvodnje kruha z običajnih 45 ton na 30 ton dnevno.

Kot so pojasnili za STA, so njihovi kupci večinoma trgovine z živili, medtem ko izobraževalnim ustanovam in bolnišnicam neposredno ne dobavljajo. Kljub temu je, ob dejstvu, da so šole in vrtci zaprti, hkrati pa veliko ljudi, ki ima to možnost, dela od doma, največja razlika v prodaji vidna na programu sendvičev ter sladkega in slanega pekovskega peciva.

Foto: Don don

Zaradi padca naročil in posebnih varnostnih ukrepov v izrednih razmerah je del njihovih zaposlenih trenutno na čakanju, nekaj pa so jih morali tudi odpustiti, saj so njihove analize pokazale, da se bo padec prodaje vlekel vsaj še šest mesecev.

So se pa na spremenjene razmere na trgu odzvali z razvojem novih izdelkov in poti do potrošnika. Tako so tudi pri njih pred kratkim na trgovske police postavili delno pečen kruh za domačo dopeko z daljšim rokom uporabe.

Tudi v mesni industriji občutijo zaprtje šol, vrtcev in gostiln

Tudi v slovenski mesni industriji v času epidemije občutijo zaprtje šol, vrtcev in gostiln, saj so tudi to njihovi pomembni odjemalci. Če so se marca ob izbruhu spopadali s povečanim povpraševanjem zaradi navala ljudi v trgovine, so se aprila stvari umirile in so morali tudi v teh podjetjih nekateri vsaj za nekaj dni na čakanje ali na dopust.

Kot je za STA povedal predsednik uprave Panvite Peter Polanič, so marca, tako kot večina prehranske industrije, zaradi epidemije zaznali večje povpraševanje po svojih izdelkih, zato so morali povečati tudi obseg svoje proizvodnje.

Ker se je aprila povpraševanje v trgovinah normaliziralo, zaradi ukrepov pa trenutno ni prodaje gostincem in hotelirjem, obseg prodaje pa se je znižal tudi javnim zavodom, zlasti vrtcem in šolam ter podjetjem, je bila proizvodnja ta mesec nižja.

"Javnim ustanovam sicer prodamo okoli tri odstotke celotne prodaje, kar v številkah ni tako malo in izpad s tega naslova poskušamo nadomeščati pri drugih kupcih," je pojasnil Polanič, ki zaradi trenutnih razmer pričakuje tudi slabšo turistično sezono in manj javnih prireditev, kar se že in se bo še nekaj časa odražalo tudi v njihovih številkah.

Čakanje in delo od doma

Panvita je sicer v času izbruha epidemije delu zaposlenih v strokovno-administrativnem delu omogočila delo od doma, manjši del tistih, ki so vezani na kupce iz gostinsko-hotelirskega dela in javnih zavodov, pa začasno poslali na čakanje. Načrtujejo, da bodo že prihodnji teden začeli delati po normalnem delovnem času, saj se začenja sezona piknikov.

Tudi v Perutnini Ptuj se je po začetnem izrednem povečanju povpraševanja zaradi ustvarjanja zalog to kmalu zmanjšalo. Kot je za STA povedal direktor trženja David Visenjak, je na to poleg zaprtja gostinskih objektov in šol vplival tudi krajši delovni čas trgovin, nižje frekvence obiskov v trgovinah in zaloga hrane, ki so si jo potrošniki z nakupi ustvarili na začetku izrednih razmer.

Več zanimanja za že pripravljeno hrano

"Opazili smo, da se je zmanjšala prodaja svežega perutninskega mesa, predvsem zaradi zaprtja segmenta gostinstva in hotelirstva, hkrati pa se je povečala prodaja izdelkov in pripravljene hrane. Trenutno se razmere v prodaji na slovenskem trgu stabilizirajo," je poudaril Visenjak.

Sicer pa prodaja gostinstvu in javnim zavodom v ptujski skupini običajno predstavlja nekaj manj kot 20 odstotkov njihove prodaje v Sloveniji, zato je njihovo zaprtje bistveno vplivalo na zmanjšanje povpraševanja aprila. Strokovni sodelavci, ki delajo na tem področju, so zato po besedah Visenjaka trenutno na čakanju.

Foto: Getty Images

Da se je povpraševanje v zadnjih tednih umirilo, potrjuje tudi direktor prodaje za Slovenijo v Pivki Delamarisu Gregor Moljk. Kot je dejal za STA, imajo težave predvsem pri izvozu mesa, zlasti na trge Italije, Avstrije in Hrvaške, medtem ko je povpraševanje s področja gostinstva in hotelirstva ter javnih naročil zmanjšano že vse od razglasitve epidemije sredi marca. Tudi povpraševanje po izdelkih Delamarisa se je marca povečalo, zdaj pa ostaja na ravni lanske prodaje.

Omenjena družba sicer neposredno ni velik dobavitelj javnim zavodom, se jim je pa prodaja v tem segmentu zaradi zaprtih vrtcev, šol in gostiln skrčila za več kot polovico. Dodaten padec se je zgodil tudi pri grosistih, ki te kupce ravno tako oskrbujejo z njihovimi izdelki.

"Manjši padec beležimo tudi pri domovih starostnikov in bolnišnicah. Ker smo vertikalno integrirano proizvodno podjetje, se na take hitre in izredne padce prodaje ne moremo odzvati takoj," dodaja Moljk.

Zaradi zelo zmanjšane oziroma omejene proizvodnje po besedah predsednika uprave skupine Pivka Delamaris Janeza Rebca nekaj zaposlenih koristi dopuste. Na čakanju sta bili do zdaj začasno dve potnici, ki pokrivata področje slovenskih trgovin, s hrano pa oskrbujejo trgovske sisteme in končne potrošnike, a se razmere iz dneva v dan spreminjajo.