"Žalostno je, da moramo iz medijev izvedeti, da nameravajo odpustiti 250 ljudi"

"Žalostno je, da moramo iz medijev izvedeti za načrt poslovodstva in nadzornega sveta, da imajo v načrtu naslednje leto odpustiti 250 ljudi v prometu, ko pa vsi dobro vemo, da vse leto krčimo in delamo nadure zaradi tega, da lahko sodelavci gredo na dopust," je dejal predsednik odbora za pošto pri SDPZ Peter Helbel. Foto: STA

Nekaj deset delavcev Pošte Slovenije se je zbralo na protestnem shodu v Ljubljani, na katerem so opozorili na zmanjševanje števila zaposlenih, zapiranje poslovalnic in nujnost sofinanciranja univerzalnih poštnih storitev. V 14 dneh naj bi se srečali s pristojnim ministrom Matjažem Hanom, če premika ne bo, pa so napovedali zaostrovanje aktivnosti.

Predsednica Konference Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ) Pošte Slovenije Majda Stubelj je v nagovoru, ki so ga protestniki, sicer opremljeni s številnimi transparenti, spremljali z glasnimi vzkliki, piščalkami in ragljami, opozorila, da z današnjim shodom izražajo nasprotovanje odpuščanju in zmanjševanju števila zaposlenih, zapiranju poštnih poslovalnic, razprodaji premoženja. "Vrsto let ste varčevali na naših plečih, zato vam sporočamo, da svojega premoženja ne damo," je sporočila poslovodstvu Pošte.

Zaposleni po njenih besedah zahtevajo zakonsko ureditev financiranja univerzalnih poštnih storitev, pošteno plačilo za opravljeno delo in dostojno življenje (tudi uskladitev plač do višine inflacije v letošnjem letu) ter enakopravno obravnavo vseh zaposlenih in vseh socialnih partnerjev.

Poslovodstvu očitajo ignoriranje socialnega dialoga

Poslovodstvu in nadzornemu svetu je očitala ignoriranje socialnega dialoga. "Je za vas socialni dialog, da nam na poziv o izplačilu poslovne uspešnosti niti ne odgovorite? Je za vas socialni dialog to, da nam na naše predloge in opozorila o kršitvah le suhoparno, pavšalno, generično odgovorite? Sporočamo vam, da to ni socialni dialog," je bila ostra.

Član sveta delavcev Pošte Slovenije in izvršnega odbora SDPZ Božidar Pograjc je opozoril na nujne spremembe zakona o poštnih storitvah, ki bi zagotovile sistemsko financiranje bremena zagotavljanja univerzalne poštne storitve vsem državljanom na način, "da se nedelujoč kompenzacijski sklad za financiranje univerzalne storitve nadomesti z državno pomočjo iz javnih sredstev - proračuna, kar dopušča tudi poštna direktiva EU".

Z zakonom bi se moralo po njegovih besedah prilagoditi tudi kakovost univerzalne storitve na primerljivo raven z EU, upoštevajoč zemljepisne okoliščine in gostoto poseljenosti, urediti status izvajalcev zamenljivih poštnih storitev ter spremeniti pravilnik o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev.

Pri pravilniku gre za pristojbine agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos). Zdaj 98 odstotkov teh sredstev vplača Pošta Slovenije, četudi je vseh izvajalcev poštnih storitev, ki so vpisani v register, več kot 30, je opozoril Pograjc.

"Vsi imajo pravico do poštnih storitev"

Član sveta delavcev Pošte Slovenije Josip Firm se je posebej obregnil ob zapiranje poštnih poslovalnic, saj da imajo vsi pravico do poštnih storitev, in prodajo premoženja družbe, denimo nepremičnin, ki jih potem najemajo. V tej luči je omenil prodajo poslopja na Čopovi ulici v Ljubljani, ki je veljalo za njihovo zlatnino. "Zanima me, koliko članov poslovodstva ali koliko članov Slovenskega državnega holdinga je prodalo svoje nepremičnine in jih je potem najelo, da v njih živijo," je dejal.

"Žalostno je, da moramo iz medijev izvedeti za načrt poslovodstva in nadzornega sveta, da imajo v načrtu naslednje leto odpustiti 250 ljudi v prometu, ko pa vsi dobro vemo, da vse leto krčimo in delamo nadure zaradi tega, da lahko sodelavci gredo na dopust. Upamo, da se zavedate, da so zaposleni edino bogastvo, največje bogastvo vsakega poštenega podjetja," je nadaljeval predsednik odbora za pošto pri SDPZ Peter Helbel.

V 14 dneh pričakujejo sestanek s Hanom

"Sporočilo je bilo več kot jasno, mi vsi smo Pošta, včeraj, danes, jutri," pa je po še več drugih nagovorih na koncu podčrtala sekretarka pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Irena Jaklič Valent. Kot je pojasnila, so imeli danes srečanje z ekipo poslanske skupine SD, v 14 dneh pa pričakujejo sestanek z njihovim ministrom, pristojnim za gospodarstvo, Hanom. Od njega pričakujejo jasna stališča in premike v smeri zahtev sindikatov.

Stubeljeva je pristavila, da v primeru, da sestanka s Hanom ne bo, sledijo nove aktivnosti. "Zavedajte se, da bo ta korak še bolj pogumen in še daljši," je navedla. Ločeno je novinarjem dejala, da je to zadnji poziv. Država mora začeti sofinancirati univerzalne poštne storitve, je sklenila.

Shod zaposlenih na Pošti Slovenije in v Invalidskem podjetju Pošte Slovenije je potekal pred Poštnim logističnim centrom v Ljubljani, organizirali pa so ga v SDPZ Slovenije in Konferenci SDPZ Pošte Slovenije. Udeležili so se ga tudi predstavniki Sindikata poštnih delavcev.

Vodstvo Pošte Slovenije je zavrnilo očitke sindikatov, ki so danes v Ljubljani pripravili protestni shod. V družbi po njihovih navedbah ves čas poteka socialni dialog, kršitev delavskih pravic pa niso zaznali. Še naprej bodo iskali kadrovske okrepitve, skladno s pravili se bo nadaljevalo tudi usklajevanje plač, so napovedali.