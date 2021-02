Zakaj zdravilišča oglašujejo storitve, ki jih sploh ne smejo izvajati? #video

Neomejen dostop do bazenov, vstop v fitnes, animacije za otroke – takšen program ponujajo kljub vsem vladnim odlokom nekatera slovenska zdravilišča sredi epidemije. Seveda nič od tega v tem trenutku zaradi strogih ukrepov ni mogoče, a tega iz ponudbe ne razberete, so poročali na Planetu.

Bi lahko šlo za zavajanje gostov?

Nekatere terme namreč na naslovnici tega podatka nimajo. V Termani Laško lahko med brskanjem po spletni strani na prvi pogled dobimo občutek, da nismo sredi epidemije koronavirusa. Na uvodni strani nas nič ne opozori, da je kompleks zaprt, zato se pojavlja vprašanje, ali bi lahko šlo za zavajanje gostov.

Vodja trženja Thermane Laško Nina Pader Topole pravi, da imajo vsa obvestila o tem, da so njihove dejavnosti zaprte, navedena pod razdelkom aktualno. "Tako smo komunicirali že v lanskem letu v obdobju epidemije in ob zaprtju naših kapacitet, tako pa komuniciramo tudi zdaj. Do zdaj nismo prejeli ene opazke, da gre za zavajanje, in tudi mi ostro zavračamo tovrstne trditve," je povedala.

