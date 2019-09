Zakaj so prevoz iz hrvaške bolnišnice dvakrat plačali svojci, tretjič pa država?

Prevozi slovenskih bolnikov iz hrvaških bolnišnic so precej redki: leta 2017 so bili po podatkih obrambnega ministrstva trije, lani štirje, letos do zdaj trije.

Prevozi slovenskih bolnikov iz hrvaških bolnišnic so precej redki: leta 2017 so bili po podatkih obrambnega ministrstva trije, lani štirje, letos do zdaj trije. Foto: STA

V zadnjem mesecu je helikopter Slovenske vojske trikrat poletel na Hrvaško in v UKC Ljubljana prepeljal bolnike iz splitske, zadrske oziroma puljske bolnišnice. A medtem ko so v dveh primerih precej zajeten strošek prevoza krili svojci oziroma zasebna zavarovalnica, je za tretji primer UKC Ljubljana kar brez osnove predvidel, da ga bo krila država. Nepremišljena poteza jih bo zdaj očitno drago stala.

Prvega avgusta je helikopter Slovenske vojske odletel v splitsko bolnišnico po obolelo mladoletno osebo in jo prepeljal v UKC Ljubljana. Let s helikopterjem Bell 412 je trajal skupno 275 minut, končni strošek je nanesel 12 tisoč evrov (44 evrov na minuto letenja).

A pri plačilu računa se zapleta. Obrambno ministrstvo je račun izstavilo Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), ki je bil na zahtevku kliničnega centra naveden kot naročnik, ta pa ga je zavrnil, saj helikopterskih prevozov sploh ne plačuje. "Stroški prevoza zavarovane osebe iz tujine v Republiko Slovenijo ne sodijo med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja," pravijo na zavodu in pojasnjujejo, da teh stroškov ne krijejo že od novembra 2016. Že dve leti in pol torej

Preverili smo:

Kdo je naročil prevoz in kdo odobril?

Zakaj je UKC Ljubljana kot naročnika navedel ZZZS, če ta stroškov helikopterskih prevozov ne krije?

Kdo je v drugih letošnjih primerih helikopterskih prevozov iz tujine plačal prevoz?

Foto: Klemen Korenjak

Kako vse skupaj poteka?

Najprej pojasnimo, v katerih primerih helikopter odleti po obolele v tujini in kakšen je postopek.

Ko UKC Ljubljana dobi informacijo o zdravstvenem stanju poškodovane oziroma obolele osebe, presoja, ali je upravičena, da jo prepeljejo v ljubljansko bolnišnico. V skladu z indikacijami, ki jih navajajo navodila ministrstva za zdravje, je to možno na primer, ko so v tuji bolnišnici izčrpane diagnostične ali terapevtske metode ali pa na primer v primeru hujših poškodb, obolenj, pooperativnih zapletov.

Če je oseba upravičena do prevoza, dežurni zdravnik v Službi za sekundarno helikoptersko dejavnost UKC Ljubljana (trenutno jo vodi Anita Mrvar Brečko) na številko 112 poda zahtevo za helikopterski polet. V primerih, ko gre za lete v tujino, mora polet odobriti še obrambni minister. Trenutno je to Karl Erjavec.

Prevoz plača ministrstvo, ki nato terja zavarovalnico oziroma človeka, ki so ga prepeljali, ali njegove svojce. Če ima oseba zavarovanje z asistenco v tujini, strošek krije zasebna zavarovalnica (do višine kritja, navedene v zavarovalni polici), sicer svojci.

Primerov poletov v tujino je vsako let nekaj: leta 2017 so bili po podatkih obrambnega ministrstva trije, lani štirje, letos do zdaj trije.

Dva prevoza plačali svojci, tretjega ne

Foto: Thinkstock Kako je postopek tekel v primeru prevoza iz Splita? Zdravnik je odločil, da je smiseln prevoz mladoletne osebe iz Splita in na center za obveščanje podal zahtevek za helikopterski prevoz. Center je nato obrambno ministrstvo prosil za zeleno luč za polet. Zaradi odsotnosti ministra Erjavca je prevoz odobril državni sekretar Miloš Bizjak.

Vir težav pa je, da je avtor zahtevka v UKC Ljubljana - v službi za odnose z javnostmi nam kljub večkratni prošnji imena niso povedali, najverjetneje pa je bil to dežurni zdravnik - na zahtevku navedel, da je plačnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

ZZZS je, ker nima pravne podlage, račun torej zavrnil. Na ministrstvu za obrambo so nam dejali, da bodo zavrnjen račun zdaj posredovali naročniku prevoza UKC Ljubljana, ki je v zahtevi zagotovil, da bo prevoz obolele osebe plačal ZZZS.

Zakaj je poteza UKC Ljubljana nenavadna?

Ravnanje bolnišnice pa pušča senco dvoma. Zakaj je poteza UKC nenavadna?

1. Ker zavod že od novembra 2016 dalje ne krije stroškov helikopterskih prevozov ne v Sloveniji ne v tujini. Od takrat je bilo vsaj deset poletov iz tujine, zdaj pa je UKC Ljubljana računa prvič izdal ZZZS, so nam povedali na zavodu. Kot napisano, so račun zavrnili. Na naše vprašanje, ali je bil k računu priložen, ki naj bi dokazoval njegovo upravičenost, so pojasnili, da je bil priložen nalog za prevoz, ki ga je izpolnil UKC Ljubljana (na obrazcu ZZZS, ki se uporablja za prevoze v Sloveniji, kjer ZZZS sicer ne krije helikopterskega prevoza, krije pa strošek ekipe), in z dokumentom Slovenske vojske o uporabi helikopterja.

2. Ker sta bila letos še dva prevoza, v nobenem primeru kot plačnik ni bil naveden ZZZS. V primeru prevoza iz Zadra konec julija je obolela oseba imela zavarovanje za tujino, a z omejenim kritjem, zato so si strošek 12 tisoč evrov razdelili zavarovalnica Coris in svojci. Stroške prevoza iz puljske bolnišnice pretekli konec tedna v višini pet tisoč evrov pa so v celoti krili svojci.

Medtem ko so v primeru pred splitskim in tudi tistem po strošek krili svojci oziroma zavarovalnica, je torej tu UKC kot plačnika navbedel ZZZS. Na vprašanje, zakaj tudi v splitskem primeru računa niso naslovili na svojce, odgovarjajo: "Glede na to, da je šlo za otroka v življenjsko ogrožujočem stanju, smo predvidevali, da so tovrstni primeri plačani s strani države."

Nepremišljena poteza nosi posledice: 12 tisoč evrov bo zdaj nenačrtovano plačala bolnišnica. Strošek, ki se bo sicer izgubil v milijonskih izgubah (lani 22,5 milijona evrov), a kaže na lahkotnost zapravljanja javnega denarja.