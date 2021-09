Zakaj je za Slovence uporaba javnega prometa še vedno zadnja izbira?

Z včerajšnjim dnem se je zaključil evropski teden mobilnosti, ki je to leto potekal že devetnajstič zapored, in sicer pod sloganom "Živi zdravo. Potuj trajnostno." Cilj evropskega tedna mobilnosti je med drugim spodbuditi uporabo javnega prevoza, ki pa v Sloveniji na žalost še vedno zelo šepa.

V evropskem tednu mobilnosti so v 35 slovenskih mestih priredili številne dogodke na temo trajnostne mobilnosti, zaprli številne ceste, predstavili okolju prijazna električna vozila, za en dan ponudili brezplačno uporabo avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa, ob tem pa pozabili na pomanjkljivosti, zaradi katerih ljudje v Sloveniji še vedno ne razmišljajo o uporabi javnih prevoznih sredstev.

Največja pomanjkljivost javnega prevoza je pri nas zagotovo ta, da ne obstaja enotna vozovnica za vse vrste javnega mestnega prevoza in za vse vrste potnikov. To pomeni, da moramo še vedno kupovati posamezne vozovnice za potovanje z medkrajevnim avtobusom ter tudi za potovanje z vlakom, in to še za točno določeno relacijo, potem pa moramo imeti še ločeno prevoznino za potovanje po mestu. Tu so še drugi razlogi, ki nas odvrnejo od vožnje z javnim prevozom. To so denimo cenovna neugodnost, neusklajenost voznih redov, nezadostna pogostost voženj in podaljšan potovalni čas.

Od Logatca do Ljubljanskega gradu 9,80 evra

Za primer smo vzeli potovanje od Logatca do Ljubljanskega gradu. Glede na to, da so vlaki veliko hitrejši in da se na poti izognemo prometnim zamaškom, semaforjem in drugim motečim dejavnikom, bi izbrali vlak. Enosmerna vozovnica od Logatca do Ljubljane bi nas stala 4,30 evra, od glavne ljubljanske železniške postaje do žičnice bi morali potovati z mestnim avtobusom, za katerega najprej potrebujemo nosilec − urbano, ki stane dva evra, za vožnjo v eno smer pa bi morali naložiti še 1,30 evra dobroimetja. Nato potrebujemo še tretjo vozovnico za vožnjo z vzpenjačo, ki stane 2,20 evra. Za pot v eno smer, dolgo 34,2 kilometra, bi torej morali odšteti 9,80 evra, kupiti tri vozovnice, zamenjati tri prevozna sredstva, pot pa bi nam v najboljšem primeru vzela uro in pol časa, če odštejemo čas nakupovanja vozovnic. Na isto mesto bi z avtom prišli v 32 minutah, poleg tega pa bi porabili veliko manj denarja − a le, če na cesti ne bi bilo zastojev in drugih dejavnikov, ki bi podaljšali ter podražili našo pot.

Foto: STA

Vlaki hitrejši, a manj dostopni

Čeprav so vlaki hitrejši in brez vmesnih ovir, pa imajo izredno neusklajen vozni red, zato se nemalokrat zgodi, da ga ob menjavi zamudimo. Kar nekajkrat dnevno se zgodi, da v isti minuti, ko pride vlak iz enega konca Ljubljane in Slovenije, odpelje drugi vlak v drugo smer, naslednji pa seveda pride veliko kasneje. To številnim onemogoča uporabo vlakov v prometu.

Foto: Slovenske železnice

Za pot od Rakovnika do Stegen porabimo več kot pol ure

Če živimo denimo v Rakovniku in potujemo v službo v Stegne, bi, glede na to, da so ceste prenatrpane z vozili in da imamo v obeh naseljih železniško postajo, za potovanje namesto mestnega avtobusa izbrali vlak. Železniška proga od ene do druge točke je dolga približno deset kilometrov, kar pomeni, da bi lahko na cilj prispeli v enajstih minutah, a žal ni tako. Marsikaterega potnika bi že minilo ob dejstvo, da mora prestopiti z enega vlaka na drugega. Pa ne samo to. Na prestopni točki se na naslednji vlak čaka tudi do pol ure, torej se nam potovalni čas bistveno podaljša.

V konkretnem primeru lahko ob delavnikih v Rakovniku na primer na vlak vstopimo ob 6.20, potujemo sedem minut, čakamo 18 minut, nato pa potujemo še šest minut. Prispemo ob 6.51. Če začnemo potovati ob 7.14, pa potujemo šest minut, čakamo 24 minut, spet potujemo šest minut in prispemo ob 7.50. V prvem primeru torej za pot porabimo 31 minut, v drugem 36 minut.

Ob koncu tedna je povezava še slabša

V primeru, da moramo na delo tudi ob koncu tedna, pa je povezava še toliko slabša. V soboto gre vlak v tej smeri le dvakrat na dan in še to v popoldanskih urah, prvi ob 14.50. Podobno je tudi v nedeljo, le da gredo trije vlaki. Tudi v obratno smer ni nič kaj bolje. Tako v soboto kot tudi v nedeljo je prvi vlak na relaciji Stegne−Rakovnik ob 9.02 uri, druga dva pa šele zvečer, eden ob 20.37 in drugi ob 21.41.