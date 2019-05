Zajc po neuspeli menjavi obstoječemu šefu Arsa reže pooblastila

Vlada na včerajšnji redni seji ni odločala o imenovanju novega generalnega direktorja Agencije RS za okolje, čeprav se je vršilcu dolžnosti Gregorju Slugi v sredo iztekel mandat.

Sluga se je sicer skupaj z Gregorjem Danevom, članom sveta državnega zavoda za gozdove, prijavil na razpis za direktorja, a sta bila oba zavrnjena. Kot smo poročali v članku Bodo ključi do Magne v rokah nekdanje Cerarjeve sekretarke?, naj bi minister Simon Zajc na včerajšnji seji vlade nameraval predlagati novo ime, svojo strankarsko kolegico iz SMC in generalno sekretarko vlade v prejšnjem mandatu Lilijano Kozlovič.

A vlada nato na seji predloga ni obravnavala, so nam povedali na okoljskem ministrstvu. Zakaj, niso pojasnili.

Simon Zajc naj bi si na čelu Arso zaželel strankarsko kolegico Lilijano Kozlovič. A vlada včeraj predloga o njenem imenovanju ni obravnavala. Foto: STA

Začasnemu šefu omejili pooblastila

Na vprašanje, ali bodo torej Slugi podaljšali mandat vršilca dolžnosti, so nam z ministrstva odgovorili nikalno in dodali, da je do imenovanja novega direktorja Sluga pooblaščen za opravljanje tekočih poslov. To pa pomeni, da ima Sluga precej omejena pooblastila, kot če bi mu podaljšali mandat vršilca dolžnosti.

Da Zajc Slugi ni naklonjen, je razvidno že iz zavrnitve njegove kandidature na položaj generalnega direktorja Arso, omejitev pooblastil pa kaže, da minister Slugi očitno ne zaupa. Na ministrstvo smo naslovili še vprašanje, zakaj mu ne zaupa in kdaj bo predlagal novega direktorja s polnimi pooblastili. Odgovore bomo objavili, ko jih dobimo.

Arso bo odločal o usodi Magne Steyr

Kot smo poročali, je imenovanje novega šefa Arso med drugim pomembno zato, ker bo imela ta kadrovska odločitev velik vpliv na gradnjo nove tovarne Magna Steyr v Hočah. Gre za paradni projekt nekdanje vlade Mira Cerarja, ki ga v Sloveniji operativno vodi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ključni mož SMC.

Pri tej naložbi se namreč ves čas pojavljajo pomisleki okoljevarstvenikov, a jih država, ki je za projekt Magna Steyr leta 2016 sprejela poseben zakon, do zdaj ni upoštevala. Februarja letos je tovarna dobila dovoljenje za poskusno obratovanje, ki velja leto dni. Po vseh zapletih je proizvodnjo zagnala konec marca, ko je lakirnica dobila pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje, a pred njo sta še druga in tretja faza naložbe, v katerih pa bi lahko Magna Steyr naletela na nove ovire. Več tukaj.