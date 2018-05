Zadovoljni, da pri Žavljah ne bo plinskega terminala

Okoljsko ministrstvo in predstavniki okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green so izrazili zadovoljstvo ob novici, da se je investitor Gas Natural odpovedal vsem postopkom, povezanim z gradnjo plinskega terminala pri Žavljah. Ministrstvo z umikom vloge sicer uradno še ni seznanjeno, zato bodo podrobno spremljali nadaljnje postopke.

Kot so zapisali na ministrstvu za okolje in prostor, so zadovoljni, "da je investitor spoznal, da umestitev konkretne infrastrukture v Tržaški zaliv ni primerna". To po njihovih navedbah potrjuje dolgoletna prizadevanja Slovenije in jasno odklonilno stališče tako do projekta terminala za utekočinjen plin Žavlje kot tudi z njim povezanega plinovoda Trst-Gradež-Vileš. "Slovenija je takšno stališče redno izpostavljala v dialogu z italijanskimi oblastmi v Rimu ter v dialogu s Furlanijo-Julijsko krajino," so dodali.

"Slovenija ni storila dovolj za zavarovanje interesov v tem primeru"

Zadovoljen je tudi predsednik okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green Vojko Bernard, ki je poudaril, da so se dolgo časa borili proti gradnji terminala, in sicer kar 14 let. "V tem času smo se obračali tako na Bruselj kot tudi italijanske oblasti, vendar večino časa brez uspeha," je navedel Bernard.

Po njegovem mnenju si je investitor najverjetneje premislili glede same postavitve plinskega terminala, saj so se v zadnjem času številne občine pritožile na upravno sodišče v Rimu, prav tako Slovenija.

"Najbrž so ocenili, da iz tega položaja ni več izhoda," je dodal Bernard, ki meni, da Slovenija ni storila dovolj za zavarovanje interesov v tem primeru.

Po poročanju Primorskega dnevnika so pri španski družbi očitno ugotovili, da ni pogojev za nadaljnje vztrajanje pri tej lokaciji, saj so vse krajevne institucije - od dežele Furlanije-Julijske krajine do občinskih uprav - izrazile nasprotovanje načrtu. Plinskemu terminalu v Žavljah sta nasprotovala tudi tržaška pristaniška oblast in Siot, ki upravlja naftni terminal v Trstu.