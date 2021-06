Začenja se dvodnevna stavka poklicnih gasilcev

Med stavko bodo še vedno odgovorno varovali življenja in premoženje, a bo delo potekalo kot ob nedeljah, so pojasnili v sindikatu poklicnih gasilcev.

Poklicni gasilci so danes ob 6. uri začeli opozorilno stavko, ki se bo končala v petek ob 7. uri. V sindikatu poklicnega gasilstva pojasnjujejo, da so bila dozdajšnja pogajanja z vladno stranjo neuspešna in da bodo stavkali zaradi arogance na drugi strani. Po mnenju obrambnega ministrstva pa stavka ni utemeljena, saj pogajanja še potekajo.

V sindikatu poklicnega gasilstva so pojasnili, da se bodo stavki pridružile poklicne gasilske enote, ki delujejo kot javni gasilski zavodi. Poudarili so, da stavka ni uperjena proti ljudem in da je ti ne bodo občutili, saj bodo gasilci tudi med stavko še vedno odgovorno varovali življenja in premoženje. Bo pa delo potekalo kot ob nedeljah.

Razhajanja glede ureditve položajnega dodatka

Opozorilno stavko so napovedali 26. maja, dan kasneje so se z vladno pogajalsko skupino prvič sestali, do prejšnjega tedna pa so se srečali petkrat. Kot pravijo v sindikatu, bodo stavkali "zaradi velike arogance tistih na drugi strani, ki ne spoštujejo niti lastnih podpisanih dogovorov".

Eno ključnih razhajanj je pri ureditvi položajnega dodatka. Vladna pogajalska skupina meni, da položajni dodatek vodjem - gre za vodje gasilske skupine, vodje gasilske izmene, vodje oddelka - ne pripada, češ da je položajni dodatek za te skupine že vključen v višje določen izhodiščni plačni razred. A po navedbah sindikata ni tako, pri čemer, kot pojasnjujejo, ne gre za velika sredstva in preveliko breme za delodajalce.

Prav tako v sindikatu ocenjujejo, da niso obetavna pogajanja za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Na vladni strani so namreč po navedbah sindikata še pred začetkom pogajanj iz njihovega predloga, ki vsebuje 60 členov, črtali več kot polovico členov, med njimi tudi nekatere zanje ključne.

Kot je pojasnil vodja pogajalske skupine na vladni strani, državni sekretar Janez Žakelj, ima pogajalska skupina mandat za pogovore o normativnem delu kolektivne pogodbe, če gre za druge zahteve, pa bodo te predali vladni pogajalski skupini, ki bo govorila o celotni kolektivni pogodbi.