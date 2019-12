Številni prvič to zimo čistili vetrobranska stekla #video

Suho vreme se bo nadaljevalo do konca tedna. V petek se bo tudi nekoliko segrelo. Danes zjutraj so bile temperature v številnih mestih pod ničlo, ob tem pa so bila prvič zaledenela številna vetrobranska stekla.

Danes bo pretežno jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla, predvsem na jugovzhodu pa tudi nizka oblačnost, ki bo lahko vztrajala tudi dlje. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija.

Ponoči bo pretežno jasno, po nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo ponekod oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, v krajih z burjo na Primorskem od -1 do 3 stopinje Celzija.

Petek in sobota bosta toplejša

Jutri bo pretežno jasno, marsikje po nižinah v notranjosti pa se bo zadrževala dolgotrajna megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo zjutraj ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, v krajih z dolgotrajno meglo ali nizko oblačnostjo okoli 0, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo na Primorskem in Notranjskem ter ponekod drugod v južni Sloveniji pretežno oblačno, drugod po nižinah bo po jutranji megli nekaj sonca. Zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.

