Za upokojence in druge upravičence več kot 130.000 vozovnic za brezplačen prevoz

Upokojenci in drugi upravičenci, ki jim ta ugodnost pripada, so pridobili 130.755 vozovnic za brezplačen prevoz, kažejo podatki s prodajnih mest na avtobusnih in železniških postajah, ki jih je danes objavilo ministrstvo za infrastrukturo. Največ so jih izdali v Kranjski Gori, najmanj pa v Žužemberku.