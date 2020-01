Za ukinitev obveznega cepljenja zbrali 5.000 podpisov

Stranka za zdravo družbo je v tem tednu pridobila zahtevanih pet tisoč podpisov podpore pod pobudo za vložitev predloga novele zakona o nalezljivih boleznih v zakonodajni postopek, so sporočili. Z njim želijo ukiniti obvezno cepljenje in namesto njega uvesti prostovoljno.

Po prepričanju zunajparlamentarne Stranke za zdravo družbo ni učinkovitega pregleda nad posledicami cepljenja, v praksi ni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči cepljenje, mnenje stroke pa ni enotno, poroča STA.

Dodaja, da je šestdesetdnevni rok za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo pobudi začel teči 16. decembra, izteče pa se 13. februarja.

Če bodo vsi pogoji izpolnjeni in bo predlog z najmanj pet tisoč podpisi podpore predložen predsedniku DZ v skladu z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi ter poslovnikom DZ, predsednik DZ obvesti poslanke in poslance o začetku zakonodajnega postopka. DZ obravnava zakonski predlog, ki ga vložijo volivci, po enakem postopku kot predloge zakonov, ki jih predlagajo drugi možni nosilci zakonske iniciative, kot so vlada, vsak poslanec in državni svet, je po pisanju STA objavljeno na spletni strani DZ.

V združenju za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu so sicer včeraj predstavili novo spletno stran www.cepljenje.info. Na njej so preverjene informacije o pomenu in poteku cepljenja ter tudi o stranskih učinkih. Posvarili so pred nevarnostjo jemanja nekaterih izjav iz konteksta in poudarili, da je pomembno vedeti, kako nastajajo posamezne študije, iz katerih črpamo informacije o cepljenju in cepivih.

V javnosti so lani veliko pozivov k cepljenju sprožili primeri ošpic. Skupno so lani zabeležili 48 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih. To je največ od leta 2014, ko je bilo potrjenih 52 primerov. Precepljenost proti ošpicam upada in je pod 95-odstotno, ki jo priporoča stroka, še piše STA.