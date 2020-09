Za SMC bi bil odstop od istanbulske konvencije nesprejemljiv

Poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je Sloveniji poslal pismo, v katerem preverja, ali bi se pridružila Poljski pri odstopu od istanbulske konvencije. Poljska predlaga Sloveniji, da bi pripravili besedilo nove konvencije, ki bi jo posredovali v podpis in ratifikacijo skupini naslovnikov na mednarodnem parketu, je danes poročalo Delo.

Janja Sluga je poudarila, da je osnovni cilj istanbulske konvencije Evropa brez nasilja nad ženskami in otroki. "To je dokument, ki ščiti dostojanstvo in enakost vseh državljank in državljanov, zato je tovrstna pobuda poljskega ministra za nas popolnoma nesprejemljiva," je dejala, piše STA.

Sluga: Vrnitev v mračno preteklost, ko so bile zlorabe žensk in otrok nekaj normalnega

Usmeritve, ki jih predlaga Poljska in bi bile podlaga za nek nov dokument, po njenem mnenju ogrožajo slovensko ustavno in pravno ureditev. "Po našem mnenju bi nas vrnile v mračno preteklost, ko so bile zlorabe žensk in otrok nekaj normalnega, je opozorila.

"Istanbulska konvencija je velik civilizacijski dosežek in predstavlja velik korak naprej v obravnavi nasilja. Ravno zaradi tega je odstop od te konvencije in usmeritev na neka nova področja z ideološko obarvanimi pogledi za nas nesprejemljiva," je poudarila vodja poslanske skupine SMC, piše STA.

"Slovenija kot država o tem sploh ne bi smela razmišljati"

Na vprašanje, ali po njenem mnenju vlada lahko sama odstopi od konvencije glede na to, da jo je ratificiral državni zbor, je odgovorila, da je to vprašanje za parlament. "Vsekakor pa Slovenija kot država o tem sploh ne bi smela razmišljati," je zatrdila.

Istanbulska konvencija je prvi mednarodno zavezujoči instrument za preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami, vse od posilstva v zakonski zvezi do pohabljanja ženskih spolovil. Pripravil jo je Svet Evrope, najstarejša organizacija za človekove pravice v Evropi, evropsko sodišče za človekove pravice pa jo v relevantnih primerih citira kot pomemben pravni vir.

Slovenija je istanbulsko konvencijo podpisala leta 2011, ratificirala pa leta 2015. Istega leta je konvencijo ratificirala tudi Poljska. V Sloveniji je ratifikacijo na glasovanju konec leta 2014 podprlo 80 tedanjih poslancev. EU je konvencijo podpisala junija 2017, sedaj pa skupaj z državami članicami sodeluje pri pospešitvi procesa za zaključek pristopa h konvenciji, še piše STA.