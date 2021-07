Za nami je pestra noč: veter je podiral drevesa, v Laškem padala toča

Včeraj zvečer je Slovenijo z zahoda prešla hladna fronta in poskrbela za pestro vremensko dogajanje. Državo so zajele krajevne plohe ter neurja z vetrom, silovitimi nalivi in manjšo točo. Čez dan bodo padavine po vsej državi oslabele, a spremenljivo vreme s krajevnimi plohami se bo nadaljevalo v prihodnjih dneh.

Vremenska fronta z nevihtami se je čez noč pomikala proti vzhodni in severovzhodni Sloveniji. Zjutraj je prebivalce Laškega presenetila toča, sicer pa gasilci niso imeli večjega dela. Opravili so štiri intervencije, dvakrat so posredovali zaradi prometnih nesreč, dvakrat pa zaradi podrtih dreves.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bila med 22. in 23. uro intervencija gasilcev potrebna dvakrat. Najprej se je drevo podrlo na cesti v Fizinah in občini Piran. Koprski poklicni gasilci in prostovoljni gasilci iz Pirana so podrto drevo razžagali in odstranili s cestišča ter tako omogočili nemoten promet. Le slabe pol ure kasneje so koprski gasilci posredovali na Ulici za gradom v občini Koper, kjer se je večje drevo naslonilo na streho stanovanjske hiše.

Okoli 2. ure ponoči je neurje podrlo tudi drevo pred naseljem Dolenje pri Jelšanah v smeri Ilirske Bistrice. Drevo je odstranil delavec cestnega podjetja, navaja uprava.

Močne nevihte so zvečer in ponoči zajele tudi Obalo, območje hrvaške Istre in Kvarnerja.

Okoli 21.30 so zaradi nevihte trije kolesarji obtičali na cesti Tolmin-Kobarid. Reševalca GRS Tolmin sta jih prepeljala na varno v Prapetno.

Nevihte so proti jutru postopoma oslabele. Dopoldne bodo padavine povsem ponehale tudi na vzhodu države in začelo se bo jasniti, napovedujejo meteorologi agencije za okolje.

Zjasnilo se bo

Čez dan bo dokaj sončno z nekaj kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Na severozahodu se je nekoliko ohladilo, čez dan bo okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na zahodu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija.

Dobro jutro, dopoldne bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti. Jutri bo zmerno oblačno, na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. pic.twitter.com/IRkNZ1ChDO — ARSO vreme (@meteoSI) July 14, 2021

Spremenljivo vreme tudi med koncem tedna

V petek in soboto bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.