Za informacijskega pooblaščenca kandidirata Prelesnikova in Gerič

Na javni poziv predsednika republike za položaj informacijskega pooblaščenca sta prispeli dve kandidaturi. Prijavila sta se aktualna pooblaščenka Mojca Prelesnik in novinar Rajko Gerič. Predsednik republike Borut Pahor bo ob oblikovanju predloga odločal med prijavljenima kandidatoma, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata.

Rok za zbiranje kandidatur se je iztekel 25. aprila, v uradu predsednika republike pa so prejeli kandidaturi novinarja Planet TV Rajka Geriča in dozdajšnje informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik, ki se ji mandat izteče 17. julija.

Pahor lahko predlaga tudi drugega kandidata

Informacijskega pooblaščenca imenuje državni zbor na predlog predsednika republike. Kot so ob tem sporočili iz urada Boruta Pahorja, predsednik ob oblikovanju predloga za imenovanje informacijskega pooblaščenca sicer ni dolžan objaviti javnega poziva, kljub temu pa se je Pahor odločil, da z javnim pozivom omogoči čim širšemu krogu posameznikov in organizacij kandidirati oziroma podati predloge mogočih kandidatov.

Ob oblikovanju predloga za imenovanje informacijskega pooblaščenca državnemu zboru se bo predsednik republike odločal v prvi vrsti med prijavljenima kandidatoma po javnem pozivu, lahko pa bo predlagal tudi drugega kandidata, so še zapisali v uradu. Informacijski pooblaščenec je imenovan za pet let in je lahko še enkrat ponovno imenovan.