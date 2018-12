Z zbiranjem računov po novem do skiroja in kolesa

Finančna uprava RS (Furs) bo nagradno igro zbiranja računov, ki je pospremila uvedbo davčnih blagajn v začetku leta 2016, nadaljevala tudi prihodnje leto. Žrebanja bodo še vedno štirikrat letno na vsake tri mesece, nove pa so nagrade: ob glavni nagradi v višini 25.000 evrov bodo vsakič podelili še električna kolesa in skiroje.

Namen nagradne igre Vklopi razum, zahtevaj račun bo še naprej spodbujanje potrošnikov, da zahtevajo, vzamejo in preverijo račune, pravijo na Fursu. Sodelovati bo mogoče tako kot doslej, namreč prek mobilne ali spletne aplikacije. Ta ostaja nespremenjena.

Vsako trimesečje bodo podelili šest nagrad

V vsakem trimesečju bodo izžrebali po šest nagrad - tri električna kolesa in tri električne skiroje. Vsi udeleženci nagradne igre pa se bodo v vsakem žrebanju z zbranimi srečkami potegovali tudi za glavno nagrado v višini 25.000 evrov.

V žrebanje se je mogoče uvrstiti z zbiranjem računov različnih izdajateljev (za 10 računov različnih izdajateljev pridobijo eno srečko), z zbiranjem računov mojstrov, ki opravljajo storitve na domu, kot tudi taksistov, vedeževalcev, frizerjev, odvetnikov, zobozdravnikov, veterinarjev, avtošol in podobnih ponudnikov (za vsak račun pridobijo eno srečko) ter z elektronskim poslovanjem s Fursom (srečka se oblikuje po izvajanju dejanj in aktivnosti na spletnem portalu eDavki, kmalu pa tudi na mobilni aplikaciji eDavki).

Za vsako izmed omenjenih treh možnosti bodo v vsakem krogu žrebanja podelili po eno električno kolo in en električen skiro. Poleg tega bodo vsakič združili srečke, ki se potegujejo za vse tri omenjene nagrade, med njimi pa izžrebali t. i. top srečko v višini 25.000 evrov.

V vsakem žrebanju je mogoče zadeti po 10 tisoč evrov

Letos je v vsakem žrebanju še mogoče zadeti po 10.000 evrov. Tri žrebanja so že bila, zadnji krog zbiranja računov teče še do ponedeljka. Po podatkih Fursa so potrošniki letos do konca septembra preverili in poslali 2,2 milijona računov. Pri tem so vsaj enkrat preverili 28.718 izdajateljev računov, torej dobro polovico.

Z odzivom potrošnikov so na Fursu zadovoljni. S tem se namreč pripomore k dvigu davčne kulture in zmanjševanju sive ekonomije. Kot pravijo, na ta način namreč pridobijo povratno informacijo o tem, kdo izdaja napačne račune in kakšne so nepravilnosti.