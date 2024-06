Z novo uredbo proti prekarnosti samozaposlenih v kulturi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o samozaposlenih v kulturi. S tem začenjajo prvi del večje reforme statusa samozaposlenih v kulturi, ki med drugim uvaja karierno dinamiko s ciljem izboljšanja položaja delavcev v kulturi. Rok za oddajo komentarjev in pripomb je do vključno 15. julija 2024.

"S predlogom sprememb uredbe o samozaposlenih v kulturi zasledujemo cilj krepitve statusa samozaposlenega in večjo socialno varnost," so zapisali na ministrstvu za kulturo. Ta, kot navajajo, omogoča ohranjanje kariere v umetniških poklicih in poklicih v kulturi tudi v primerih, ko bi zaradi osebnih razlogov ali širših družbenih in ekonomskih razmer kariera lahko bila ogrožena.

Ključna sprememba nove uredbe je uvedba štirih kariernih razredov oziroma karierne dinamike. Ta bo samozaposlenim v kulturi ob sprejetju nadaljnjih zakonskih sprememb omogočala večjo socialno varnost v različnih življenjskih obdobjih. Vstopni karierni razred samozaposlen v kulturi IV je namenjen tistim, ki začenjajo delo v kulturi, najvišji pa bo razred samozaposlen v kulturi I, ki bo namenjen posameznikom na vrhu kariere. Razreda samozaposlen v kulturi III in II sta namenjena tistim, ki so prešli iz začetnega v stalno delo v kulturi.

Uvedba vstopnega kariernega razreda je namenjena reševanju izgubljenih generacij

"Uvedba vstopnega kariernega razreda, za katerega veljajo prilagojeni pogoji, je odgovor ministrstva za kulturo na nujnost reševanja tako imenovanih izgubljenih generacij, visoko prekariziranih mladih v kulturi, ki imajo po zaključku študija težave z ureditvijo svojega pravnega statusa. Pogoji za pridobitev statusa se po uvedbi bolonjskega sistema in skrajšanja let študija na prvi stopnji namreč niso prilagodili, zato so mladi delavci v kulturi prva leta svojih poklicnih poti preživljali v prekarnih oblikah dela," je ob tem poudaril državni sekretar Marko Rusjan.

Najvišji razred karierne dinamike naslavlja samozaposlene, ki so na vrhu kariere. Tu se zasleduje načelo daljših procesov in višje kakovosti dela, kar se bo po dodatnih zakonskih spremembah prelevilo tudi v več socialnih pravic, ki omogočajo varnejši prehod v upokojitev.

Pogoji za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi in pravice do plačila prispevkov bodo v primeru najvišjih dveh razredov vezani na delovno dobo, so poudarili na ministrstvu. Za vstop v razred samozaposlen v kulturi I je tako pogoj 30 let delovnih izkušenj na področju kulture, za razred samozaposlen v kulturi II pa 20 let. Za preostala razreda teh pogojev ni. Za vse štiri razrede pri vpisu v razvid še naprej ostajajo veljavni splošni pogoji. Posameznik se lahko prijavi v razvid z največ štirimi poklici, s čimer se zasleduje bolj usmerjen karierni razvoj.

Če bo samozaposleni želel biti uvrščen v višji karierni razred, bo za to lahko zaprosil v roku pol leta

Prevedba zdajšnjega sistema v nove razrede v prvi fazi od samozaposlenih, ki že imajo status in pravico do plačila prispevkov za socialno varnost, ne bo zahtevala dodatnih aktivnosti. Prevedba v razred samozaposlen v kulturi III bo namreč avtomatična. Če bo samozaposleni želel biti uvrščen v višji karierni razred, bo lahko za to zaprosil v roku pol leta ali pa ob naslednjem podaljšanju pravice do plačila prispevkov. Že podeljen obseg pravice do plačila prispevkov bo na podlagi te spremembe uredbe ostal enak.

Vsi, ki se bodo v status prijavljali po uvedbi uredbe, bodo to storili po novi metodologiji. Napredovanje po razredih bo odvisno od posameznika, število podaljšanj znotraj posameznega razreda pa ne bo omejeno. Prvi, nujni korak za večji obseg socialnih pravic samozaposlenih je z uvedbo kariernih razredov predvsem administrativen. Ob prihajajoči spremembi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo se bodo na administrativno prevedbo razredov dodale različne pravice, od drsnega cenzusa do višin prispevkov, so našteli.

Gre za prvi večji poseg v zadnjem desetletju

Predlog spremenjene uredbe je tudi prvi večji poseg v kriterije obsega in kakovosti v zadnjem desetletju ter na novo definira merila za pridobitev statusa samozaposlenih in pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. Ključna smernica sprememb je načelo "vsako delo šteje". Samozaposleni v kulturi namreč poleg svoje osnovne dejavnosti na področju kulture opravljajo tudi številna, praviloma neplačana dela, od izobraževanja, mentorstva, skrbi za internacionalizacijo njihovega dela, organizacijo gostovanj in druge strokovne naloge. Po novem bo tudi to delo, ki je nujno za doseg izjemnih dosežkov v kulturi, presojano in upoštevano znotraj kriterijev kakovosti dela. Ti kriteriji so po novem za vse poklice enaki in se modularno seštevajo.

Dosedanji pogoj, da je treba za vsak kriterij kakovosti prejeti več kot polovico točk, ne velja več. Tudi kriteriji obsega postajajo modularni in bodo zato bolj prilagodljivi individualnim ustvarjalnim potem ter bodo omogočali večjo specializacijo poklicev, s tem pa kakovost del. Vsak tip dela bo ovrednoten z določenimi točkami, ki se bodo med seboj seštevale. "Tako se uredba prilagaja dejanskim dosežkom samozaposlenih, namesto da morajo samozaposleni svoje umetniške odločitve prilagajati pogojem uredbe," je še dodal državni sekretar Marko Rusjan.

Na novo bo definiran tudi seznam poklicev samozaposlenih v kulturi

Skupno število možnih točk v posamezni vlogi je še naprej sto, prav tako je skupno najvišje možno število točk za kriterij obsega 30 točk in za kriterije kakovosti 70 točk. Pri kriteriju obsega se spreminja prag, ki bo odvisen od razreda karierne dinamike, za katerega posameznik podaja vlogo za pravico do plačila prispevkov. Tak sistem omogoča tudi preglednejše ugotavljanje izpolnjevanja praga pri kriteriju obsega, predvsem če posameznik deluje na več področjih. Točke so bile smiselno prevedene iz obstoječega sistema, razen kjer obseg ni ustrezal realnemu stanju na terenu. Tako je tudi po novem prag mogoče doseči s podobnim obsegom dela.

Po skoraj desetih letih na novo definirajo tudi seznam poklicev samozaposlenih v kulturi, saj je v tem času nastalo veliko novih, predvsem tistih, ki so vezani na nove umetniške in tehnološke postopke. Z uredbo so predlagali osem novih poklicev, več kot 20 so jih spremenjenili na vsebinski ali področni ravni.

S spremembo uredbe ministrstvo zasleduje tudi večjo enakost spolov in enakomernejše porazdeljeno skrbstveno delo delavcev v kulturi. Da bi olajšali vrnitev na delo samozaposlenim, ki so bili odsotni zaradi materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta, nege družinskih članov ali bolezni, se jim ustrezno podaljša obdobje presoje njihovih dosežkov.

Posodobljen je seznam nagrad s področja kulture

V uredbi so posodobili tudi seznam nagrad s področja kulture ter številne druge spremembe, ki bodo omogočale optimalnejše administriranje statusa samozaposlenih v kulturi.

Spremembe uredbe so nastale v dialogu s strokovno javnostjo in predstavljajo ključno osnovo za nadaljnje ukrepe, s katerimi bodo izboljšali delovni in socialni položaj samozaposlenih v kulturi.