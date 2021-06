Z Letečo druščino zaplesalo že skoraj milijon ljudi!

Oglasno sporočilo

S hitrim življenjskim tempom nam narava postaja vse bolj tuja. Veliko rastlin in živali, ki se nahajajo v naši okolici, več ne prepoznamo. Letošnjo pomlad in poletje so nam zato prileteli na pomoč metuljčica Mojca, pikapolonica Pika, lišček Lan, kačji pastirček Kaj, čebelica Ča-ča in plavčica Pia.

Miha Krušič, priznani slovenski koreograf, je za vsak lik Leteče druščine pripravil plesni gib, ki ga najbolje ponazori. Tako se lahko otroci ob zanimivih plesnih gibih ne le učijo o njihovi Leteči druščini, temveč se tudi razgibajo in z njimi zaplešejo.

Dan je najlepše začeti s plesom in jutranjim razgibavanjem, še lepše pa je, če plesne korake delimo s tistimi, ki jih imamo najraje. Leteča druščina nas bo skupaj z Mercatorjem odpeljala v naravo in pokazala vse, kar se v njej skriva. Pridružite se več kot 900 tisoč nadobudnim mladim plesalcem in prijateljem Leteče druščine in zaplešite v nov dan.

Naročnik oglasne vsebine je Mercator.