Na ta dan so bile leta 1952 Domžale razglašene za mestno občino in je dan, ko se občanke in občani spominjamo tega tako pomembnega dogodka iz preteklosti, na katerega smo ponosni in naši občini daje posebno vrednost.

Vse najboljše občina Domžale, vse najboljše občanke in občani ob 69. rojstnem dnevu. Hvala, ker lahko skupaj ustvarjamo prostor zadovoljnih in srčnih ljudi.

Podžupanja mag. Renata Kosec

Župan Toni Dragar

