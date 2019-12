Vsak dan topleje bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po večini države bo danes pretežno oblačno vreme, jugozahodni veter se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 15 stopinj Celzija.

Danes bo na severovzhodu delno jasno s precej goste koprenaste oblačnosti. Drugod bo pretežno oblačno. Ponekod na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem bo občasno rahlo deževalo, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 15 stopinj Celzija.

Več sonca bo na vzhodu države

Jutri bo po napovedih meteorologov na zahodu in jugu pretežno oblačno z manjšimi padavinami, drugod bo deloma sončno. Ob morju bo zapihal jugo, predvsem v višjih legah ter v severovzhodni Sloveniji bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 11, v zatišnih legah severovzhodne Slovenije okoli 0, najvišje dnevne od 8 do 18 stopinj Celzija.

V sredo bo v vzhodnih krajih delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. V torek bo pihal južni do jugozahodni veter, ki bo v noči na sredo ponehal. Toplo bo, še napoveduje Arso.