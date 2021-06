Vroče bo! Temperature bodo presegle 35 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Zvečer bo predvsem na zahodu in severu nastalo nekaj krajevnih neviht.

Pred nami so sončni dnevi z visokimi temperaturami. zato ne pozabite za svoje zdravje. Zadržujte se v senci, pijte dovolj tekočine in poskrbite za primerno ohladitev, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Zato ob uživanju v toplih dneh:

➡ Zmanjšajmo izpostavljenost vročini in se umaknimo v senco,

➡ Omejimo fizično aktivnost, 🏃

➡ Pazimo na pravilno izbiro oblačil in 👚

➡ Uživajmo zadostno količino tekočin.💧

👉https://t.co/JTJfzWyE6I — NIJZ (@NIJZ_pr) June 18, 2021

Četrtek bo sončen, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Proti večeru bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 29 do 34, na jugovzhodu se bo ogrelo tudi do 36 stopinj Celzija.

Konec tedna bo vročina nekoliko popustila

V petek bo precej jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severovzhodu nastale krajevne nevihte. V soboto bo povečini sončno, vročina bo nekoliko popustila. Popoldne bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Dnevne temperature bodo okoli 20 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso).