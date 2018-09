Sever države zajele nevihte, ponekod je padala toča #foto

V skladu z napovedmi vremenoslovcev so sever, vzhod in osrednji del države zvečer zajele plohe in nevihte. Na agenciji za okolje (Arso) opozarjajo pred točo in poudarjajo, da lahko ob močnejših nalivih narastejo nekateri hudourniški vodotoki.

Sever Slovenije je že dosegla hladna fronta z nevihtami. Zlasti na severovzhodu (Koroška, Štajerska, Pomurje) se bodo pojavljale močnejše nevihte z nalivi. #TrenutnoVreme #ARSOradar

Spremljajte radarsko sliko: https://t.co/SMnJXIpPJF pic.twitter.com/Dtu6vfvmXc — ARSO vreme (@meteoSI) September 14, 2018

Vremenoslovci so poleg tega za ves severni del države razglasili verjetnost toče. Obilne padavine so med drugim zajele tudi Gorenjsko. V Tržiču je zvečer padala tudi toča.

Toča v Tržiču. Foto: Facebook

Zaradi nalivov in meteorne vode imajo trenutno največ težav na severovzhodu države. Nekaj pred 19. uro je močno deževje zajelo vas Večeslavci v občini Rogašovci. Gasilci so preprečili vdor meteorne vode v stanovanjsko hišo, očistili del gospodarskega poslopja in odstranili nanos blata na regionalni cesti.

Po podatkih centra za obveščanje so imeli delo s črpanjem meteorne vode in odstranjevanjem podrtih dreves tudi gasilci na območju Dravograda in Slovenj Gradca.

Policisti voznikom svetujejo, naj v primeru silovitega neurja zapustijo avtocesto

Gorenjski policisti opozarjajo, da vozniki na nekaterih delih gorenjske avtoceste zaradi hujšega neurja vozijo z zelo zmanjšano hitrostjo, tudi samo okoli 50 kilometrov na uro.

Na nekaterih mestih, kot so predori in nadvozi, se vozniki po njihovih besedah tudi ustavljajo. "Opozarjamo na veliko previdnost in prilagajanje razmeram na cesti. Ustavljajte se na izogibališčih, počivališčih ali pa zapustite avtocesto. Pri vožnji z zmanjšano hitrostjo vklopite vse štiri smerne utripalke," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Padavine se bodo umirile v soboto zjutraj

Padavine se bodo po napovedih vremenoslovcev umirile in ponehale v soboto zjutraj. V soboto bomo imeli delno jasno vreme. Sredi dneva in popoldne še bodo sicer še pojavljale posamezne plohe, na Primorskem so mogoče tudi nevihte. Tam bo tudi najtopleje, temperature bodo do 28 stopinj Celzija. Drugod po državi lahko pričakujemo največ 25 stopinj.

Kakšna kaplja dežja bi lahko osvežila tudi nedeljsko jutro, nato pa se vse do torka obeta sončno in postopno toplejše vreme, so še napovedali meteorologi Arsa.