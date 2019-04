Vremenoslovci ob obilnih padavinah ne izključujejo poplavljanja rek

Vremenoslovci do sredine četrtka predvsem v vzhodni in deloma osrednji Sloveniji pričakujejo obilne padavine. V tem času lahko ponekod pade tudi od 50 do sto litrov dežja na kvadratni meter. Na agenciji za okolje (Arso) ob tem opozarjajo na mogoče razlivanje ter poplavljanje rek in hudournikov.

Pretoki rek so večinoma srednji, le posamezne manjše reke na zahodu države, v Podravju in Pomurju imajo majhne pretoke, poudarjajo na Arsu. Reke s povirjem v Kamniško-Savinjskih Alpah in Karavankah trenutno naraščajo, v porečjih Krke in Kolpe upadajo, drugod pa so večinoma ustaljene.

Arso opozarja pred morebitnim razlivanjem vodotokov

Danes popoldne in v noči na četrtek bodo močneje narasli manjše reke in hudourniški vodotoki na širšem območju osrednje in vzhodne Slovenije, v četrtek pa tudi večje reke na omenjenem območju. Ob predvideni okrepitvi padavin v noči na petek lahko posamezni vodotoki ponovno narastejo.

Ob vodotokih lahko nastopijo razlivanja in lokalna poplavljanja, predvidoma bo poplavljala tudi reka Krka s pritoki. Kraška polja Notranjskega in Dolenjskega krasa se bodo ojezerila. Temperatura večine rek se v jutranjih urah giblje med 8 in 11 stopinjami Celzija, hladnejše reke presegajo 6, toplejše pa dosegajo do 13 stopinj Celzija.