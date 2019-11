Vreme ob koncu tedna bo muhasto, sneg morda v ponedeljek #video

Za konec tedna si sončno vreme lahko obetamo le na Primorskem in v Prekmurju. Drugod bo oblačno, v osrednji in jugovzhodni Sloveniji bo v soboto vmes tudi deževalo. V nedeljo se bo ohladilo, proti večeru bo na zahodu države začelo deževati. V ponedeljek se bo dež mešal s sneženjem.

Danes bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj in deloma dopoldne se bo po nekaterih nižinah zadrževala megla ali nizka oblačnost. Zapihal bo šibak jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija.

Jutri bo na Primorskem in v Pomurju precej sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno in predvsem dopoldne bodo občasno manjše padavine, ki bodo popoldne ponehale. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 600 metrov. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 8, popoldanske pa od 2 do 8, na Primorskem do okoli 13 stopinj Celzija.

Do ponedeljka bodo padavine zajele vso državo

V nedeljo zjutraj se bo po nekaterih nižinah zadrževala megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo. Zvečer bo na zahodu začelo rahlo deževati.

Do ponedeljka zjutraj bodo padavine zajele tudi vzhodne kraje. V ponedeljek bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne od severozahoda slabele. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo spustila pod 400 metrov nadmorske višine. Na Primorskem bo zapihala burja.

