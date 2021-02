Vreme: sonce in pomladne temperature še naprej vztrajajo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sončno in toplo vreme se nadaljuje. Danes in v četrtek bo jasno, čez dan se bo ponekod ogrelo nad 20 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Danes bo jasno, le ob morju zjutraj še megleno. V notranjosti Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 24 stopinj Celzija.

Toplo in sončno vreme tudi v četrtek in soboto

V četrtek bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, v mraziščih okoli -5, najvišje dnevne temperature pa od 16 do 23 stopinj Celzija.

V petek bo jasno, ponekod na severovzhodu države in ob morju bo zjutraj megleno. V soboto bo na Primorskem precej jasno, zapihala bo šibka burja. Drugod se bo prehodno pooblačilo in nekoliko ohladilo, napovedujejo na Arsu.