Vreme: sonce boste morda videli le v tem delu Slovenije

Danes se bo iznad Primorske pooblačilo tudi v notranjosti Slovenije, nekaj jasnine bo ostalo v severnih krajih, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso). Po nižinah bo ponekod dolgotrajna megla. Na Primorskem in Notranjskem bo sredi dneva in popoldne občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, ob morju do 9 stopinj Celzija.

Jutri bo na vzhodu in ponekod na severu delno jasno, po nižinah pa bo predvsem dopoldne marsikje megleno. Drugod bo večinoma oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v severni in severovzhodni Sloveniji od −4 do 0, drugod od 1 do 7, najvišje dnevne od 6 do 11, na severu okoli 3 stopinj Celzija.

Obeti

V četrtek bo pretežno oblačno, več jasnine bo predvsem popoldne ponekod v severni in vzhodni Sloveniji. V petek bo na severovzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V hribih na Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Razmeroma toplo bo.

Vremenska slika

Nad jugovzhodno Evropo in večjim delom Sredozemlja je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta valovi nad zahodno Evropo, Baltikom in Skandinavijo. Z jugozahodnimi vetrovi k nam doteka topel in nekoliko bolj vlažen zrak, pri tleh pa je še ujeta plitva plast hladnejšega zraka.