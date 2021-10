Vreme: pred nami jasni dnevi, ponekod zjutraj megla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno, v vzhodni polovici Slovenije sprva še pretežno oblačno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Jutri bo povečini sončno, čez dan v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od –2 do 5, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 13 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Foto: ARSO Meteo

Obeta se jasno vreme

V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.