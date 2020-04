Vreme po Sloveniji: sonce in prijetne temperature #animacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Primorskem bo danes pihala šibka do zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija, sporoča agencija za okolje.

Temperature po Evropi:

Tudi jutri bo pretežno jasno, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem od 6 do 10, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo jasno. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. V zatišnih legah bo zjutraj mogoča slana.

Za območje celotne Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.