Vreme: po prvi vročini danes mogoče tudi močnejše nevihte

Po vročem četrtku, ko so se ponekod temperature prvič letos povzpele tudi čez 30 stopinj Celzija, se bodo danes popoldne predvsem na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nato pomikale proti jugu. Mogoče so tudi močnejše nevihte, opozarjajo na agenciji za okolje (Arso). Jutranje temperature bodo od 10 do 14 stopinj Celzija.