Vreme: jutri nova pošiljka ploh in neviht

Danes bo večinoma sončno. Popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije mogoče posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

V četrtek krajevne plohe in nevihte

V četrtek bo sprva večinoma sončno, sredi dneva, popoldne in zvečer pa bo v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Sredi dneva bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne pa od 22 do 26, ob morju in na Goriškem okoli 30 stopinj Celzija.

V petek se bo postopno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Hladneje bo. V soboto bo pretežno jasno, jutro bo sveže, še napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).