Vreme: danes sončno in toplo, v torek prihaja dež

Območje visokega zračnega tlaka nad nami počasi slabi. Od Britanskega otočja čez Nemčijo in Poljsko do Rusije valovi izrazita hladna fronta, ki se le počasi pomika proti jugu. Pred njo nad naše kraje s šibkim jugozahodnikom doteka topel in razmeroma suh zrak.

Popoldne se bo oblačnost na zahodu povečala

Danes bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne se bo po kotlinah in dolinah zadrževala megla. Popoldne se bo v hribovitih krajih na zahodu oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija.

V torek bo v zahodni in severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa bo postopno tudi drugod nekoliko bolj oblačno. Popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.

V sredo bodo padavine ponehale, sonce se vrača v četrtek

V noči na sredo bodo padavine vse pogostejše, predvsem na Primorskem bodo tudi posamezne nevihte. Zapihal bo severovzhodnik. V sredo dopoldne bodo padavine ponehale, oblačnost se bo trgala. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Hladneje bo. V četrtek bo sončno in sveže z vzhodnim vetrom, na Primorskem pa bo pihala šibka do zmerna burja.