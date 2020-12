Danes in v petek bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah bo megleno.

Danes in jutri bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah bo megleno. Delno jasno bo le v višjih legah, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Danes bo zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno, v višjih legah pa delno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

V petek bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se ponekod lahko zadrži ves dan. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne temperature pa od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj.

V soboto več jasnine v višjih legah, nedelja bo oblačna

V soboto bo prevladovalo oblačno in megleno vreme, več jasnine bo le v goratem svetu. V nedeljo bo oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, napovedujejo na Arsu.