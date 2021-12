Vreme: danes dež, jutri sneg do nižin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo. Na Primorskem in Notranjskem bo popoldne začelo rahlo deževati, ponoči se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. V četrtek prihaja nova snežna pošiljka, meja sneženja se bo na severu spustila pod tisoč metrov.

Današnje najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem in na vzhodu od 8 do 12 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

V četrtek bo oblačno s padavinami. V delu Gorenjske in Koroške bo večinoma snežilo, drugod po nižinah pa sprva večinoma deževalo, proti večeru se bo meja sneženja marsikje v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Jutranje temperature bodo od -1 do 7, ob morju 10 stopinj Celzija, popoldanske za kakšno stopinjo višje.

V noči na nedeljo bo snežilo

Konec tedna bo vreme spremenljivo. Do petka zjutraj bodo padavine povsod ponehale, čez dan se bo od severozahoda delno zjasnilo. V soboto bo zmerno, popoldne tudi pretežno oblačno. V noči na nedeljo spet pričakujemo padavine, po nižinah v notranjosti Slovenije bo večinoma snežilo.