Vreme bo danes še suho, jutri prihaja dež

Danes bo na vzhodu pretežno oblačno. Dopoldne se bo pooblačilo tudi drugod, le na Primorskem bo ostalo dokaj sončno. Tam bo pihala šibka burja, drugod bo čez dan zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno. Na Primorskem bo večinoma suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nadmorske višine. Več dežja bo v južni in vzhodni Sloveniji. Ponekod bo pihal severni do vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne okoli 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo oblačno, občasno bo še rahlo deževalo. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe.