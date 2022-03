Danes še suho vreme, jutri bo dež zajel večji del države

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo še deloma sončno, jutri dopoldne pa bo najprej pričelo deževati v zahodni polovici Slovenije. Popoldne se bo dež razširil nad večji del države. V četrtek bo oblačno in deževno, meja sneženja bo med 1.300 in 1.600 metri.

Danes se bo na Primorskem in Notranjskem zmerno pooblačilo, drugod bo še sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, v vzhodni Sloveniji do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri se bo povsod pooblačilo. Dopoldne bo začelo deževati v zahodni polovici Slovenije, popoldne se bo dež razširil na večji del države. Na severovzhodu bo povečini suho. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo v večjem delu Slovenije od 5 do 11, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj Celzija.

V četrtek bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo med 1.300 in 1.600 metri, le v Zgornjesavski dolini se bo proti večeru spustila do doline.

V petek bo oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, meja sneženja bo med 800 in 1.000 metri.

V večjem delu Slovenije je še vedno velika požarna ogroženost v naravnem okolju.