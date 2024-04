Vpliv stavke na čakalne dobe

Mnogi pacienti se zaradi dolgih čakalnih dob in aktualne zdravniške stavke s strahom naročajo na specialistične preglede, saj so pogosto že v procesu naročanja seznanjeni z neprijetnim obvestilom, da je čakalna doba daljša od dovoljene. Ob tem so tu še marsikateri pacienti, ki kljub plačevanju obveznega zdravstvenega zavarovanja nimajo svojega osebnega zdravnika, pač pa se morajo za koriščenje pravic iz primernega zdravstva obrniti na ambulante za neopredeljene paciente.

Ni presenetljivo, da vse več pacientov pogleduje k tržnemu zdravstvu, ki pacientom ne le obljublja obravnavo, pač pa jo tudi zagotavlja, in to v vnaprej jasno določenem časovnem roku. Le ena izmed slovenskih zavarovalnic, to je PRVA Osebna zavarovalnica, pa poleg zagotovljene najdaljše čakalne dobe 10 delovnih dni, v primeru sklenitve 3 ali 4 zavarovalnih kritij, ponuja zavarovancem možnost dostopa do zdravstvenih storitev tudi brez napotnice osebnega zdravnika. Dejstvo namreč je, da hitrejša kot je obravnava, več je možnosti za preprečitev napredovanja bolezni, zmanjšanje tveganja za nastanek zapletov in izboljšanje dolgoročnega zdravja. Istočasno hitrejša ozdravitev pomeni hitrejšo vrnitev na delovno mesto, manjši izpad dohodka zaradi bolniške odsotnosti.

Ugodnosti, ki jih prinaša dodatno zdravstveno zavarovanje

Največja dobrina, ki jo ima lahko posameznik, je zagotovo zdravje, česar se v današnjem vsesplošnem potrošniškem svetu premalo zavedamo. To postane očitno šele, ko pride do takšnih ali drugačnih zdravstvenih težav, ki na primer zahtevajo specialistični pregled, operativni poseg ali rehabilitacijo.

Po zadnjih podatkih o stanju čakalnih dob iz aprila 2024, ki jih tedensko objavljajo na NIJZ, boste z napotnico stopnje redno na prvi specialistični pregled v pnevmološko-alergološki ambulanti v Ljubljani čakali 6 mesecev. Z napotnico stopnje hitro 3 mesece in z napotnico stopnje zelo hitro 1 mesec.

Na eno najpogostejših ortopedskih operacij, vstavitev enoproteze kolena, boste z redno napotnico čakali kar 674 dni, načakali pa se boste tudi za prvi obisk pri dermatologu, na katerega boste z redno napotnico v povprečju čakali 361 dni, z napotnico stopnje hitro 288 dni in zelo hitro 149 dni.

Ko se pacienti soočajo s tako dolgimi čakalnimi dobami, nastopijo stiske, ki so lahko tudi zelo težke. Takrat bi mnogi dali vse, da bi bili čim prej na vrsti za obravnavo, a dodatno zdravstveno zavarovanje, ki vam lahko omogoči hitrejšo obravnavo, vas lahko na mesec stane zgolj toliko kot na primer naročnina za pretočne vsebine ali spletne glasbene knjižnice.

Rešitev je kakovostno dodatno zavarovanje, ki omogoča naročanje in zagotovljen dostop do specialističnih storitev že v nekaj dneh. Eno kakovostnejših tovrstnih zavarovanj je zavarovanje PRVA Zdravje, ki ga tako posameznikom kot tudi delodajalcem ponuja PRVA Osebna zavarovalnica.

Do pregleda pri specialistu v le desetih dneh

Hitrejša zdravstvena obravnava in s tem tudi dostop do specialistov pomeni hitrejšo pot do okrevanja, kar pa ni v korist le pacientu in njegovim najdražjim, pač pa tudi delodajalcem in celotni družbi. Ob tem hitrejša vrnitev v normalno življenje pomeni tudi krajši čas bolniške in z njo znižanega dohodka. Pri zavarovanju PRVA Zdravje je najdaljša čakalna doba znotraj njihove mreže strokovnih izvajalcev zdravstvenih storitev le deset delovnih dni.

Naročanje na zdravstvene storitve je na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. V asistenčnem centru Točka PRVA Zdravje svetovalci zavarovancu pomagajo zagotoviti termin, za katerega je najdaljša čakalna doba 10 delovnih dni. Njihova zdravstvena mreža združuje 125 zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev, kar pomeni, da se ob iskanju termina in izvajalca upošteva tudi lokacijsko najbolj optimalno rešitev. Po opravljenem prvem pregledu, se v primeru potrebe po nadaljni zdravstveni obravnavi, organizira celovit načrt zdravljenja v najbližji zdravstveni ustanovi.

Ekskluzivno pri PRVI – naročanje na storitve tudi brez napotnice

Zaradi pomanjkanja zdravnikov na prvi stopnji, torej zdravnikov družinske medicine, in zasedenosti ambulant za neopredeljene paciente mnogi posamezniki težko pridejo do osebnega zdravnika. Zatorej marsikdaj, kljub že sklenjenemu dodatnemu zdravstvenemu zavarovanju, težko pridejo do napotnice za specialistični pregled, ki je pogoj za napotitev k specialistu.

Le pri PRVI Osebni zavarovalnici se posameznik lahko naroči na pregled k specialistu tudi brez napotnice osebnega zdravnika.

Prav ta ugodnost je še kako prav prišla Anji, zavarovanki PRVE Osebne zavarovalnice, ki je imela bolečine v spodnjem delu trebuha. Po laboratorijskih testih ji je njen osebni zdravnik svetoval počitek in ponovni obisk v primeru, da težave ne bodo same izzvenele. Anja je bila zaskrbljena, zato se je odločila, da se bo po pomoč obrnila na točko PRVA Zdravje, kjer so jo brez napotnice napotili na več specialističnih pregledov. Na jajčnikih so ji odkrili dve maligni buli. Anja je neizmerno hvaležna, da so ji preko zavarovanja PRVA Zdravje nudili diagnostiko, zaradi katere je bilo zdravljenje raka prve stopnje lažje in hitrejše.

Še hitrejši dostop do zdravljenja je mogoč s paketom PRVA Zdravje Nadstandard. Ob sklenitvi več kritij boste tako poleg ugodnejše cene pridobili še možnost naročanja na specialistične preglede brez napotnice, kar je še kako dobrodošlo ob prezasedenosti osebnih zdravnikov, zaradi česar je včasih za obisk treba čakati dlje časa.

Specialisti od 8,89 EUR mesečno, paket pa od 20,66 EUR mesečno

PRVA Zdravje pokriva 26 področij medicine izključno v zasebnih zdravstvenih ustanovah po Sloveniji. Priporoča se osebam od 15. do 68. leta, vse razen Operativnih posegov je na voljo tudi otrokom do 14. leta. Posameznik zavarovanje prilagodi svojim potrebam. Specialisti in zdravila ob novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah zagotavljajo dostop do specialističnih zdravstvenih, krijejo stroške pregledov in pripadajočih diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika in plačilo zdravil, predpisanih na beli recept, do 250 evrov letno.

Operativni posegi posamezniku zagotovijo kritje stroškov operativnih posegov v enodnevni obravnavi. Glede na dolge čakalne dobe javnega zdravstva večina zavarovancev izbere tudi možnost Rehabilitacije. Ta v enem letu omogoča šest obravnav fizioterapije, delovne ali protibolečinske terapije, ki so nadaljevanje specialistične obravnave. Posamezniku z že postavljeno diagnozo, ki se vseeno sooča z dvomi, gre priporočiti sklenitev Drugega zdravniškega mnenja, ki ga pripravi tim neodvisnih svetovno priznanih strokovnjakov iz vodilnih zdravstvenih ustanov po svetu.

Alternativa, ki zagotavlja še hitrejšo pot zdravljenja, je sklenitev paketa Nadstandard, v katerem posameznik izbere kombinacijo 3 ali 4 zavarovalnih kritij, vključno Specialisti Nadstandard in zdravila. S tem paketom zavarovanec ne potrebuje napotnice za naročanje na zdravstvene storitve (razen področja radiologije).