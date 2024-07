Neznosna gneča na najbolj turističen konec tedna: kolona sega vse do Slovenije

Na nekaterih cestah po državi je promet tudi danes zgoščen. Zastoj je med drugim na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Vič in Ljubljana jug v obe smeri ter na primorski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Vrhniki. Gneča je tudi na nekaterih glavnih in regionalnih cestah, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.

Zastoji so tudi na severni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Podutikom proti Bežigradu, na cestah Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri, Izola-Strunjan ter Lesce-Bled.

Na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške je zamude več kot pol ure. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je zastoj na avstrijski strani po podatkih avstrijskega upravljalca avtocest Asfinag dolg več kot šest kilometrov.

Zaradi okvare vozila je promet oviran na primorski avtocesti na viaduktu Črni Kal proti Ljubljani.

Stanje na cestah spremljajte na spodnji povezavi.

Mejni prehodi:

Gneča tudi na hrvaških cestah

Na hrvaških cestah je ogromna gneča, predvsem v smeri proti morju, piše Index.hr. To je pričakovano, saj gre za enega najbolj turističnih koncev tedna in se je ogromno ljudi, tako domačinov kot tujcev, odpravilo proti destinacijam na obali.

Kot poroča HAK, so gneče na posameznih odsekih avtocest, na pristopih v turistična središča ob jadranski obali, cestah v Istri, nekaterih mejnih prehodih ter trajektnih pristaniščih in pomolih. V območjih cestninskih postaj, predorov in počivališč ter na odsekih, kjer zaradi del velja začasna ureditev vožnje, so občasne upočasnitve, vožnja v voznih kolonah in krajši zastoji.

Povečan dotok vozil je na avtocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići, na cestninski postaji Lučko v smeri morja. Gostota prometa je povečana tudi med priključkoma Lučko in Bosiljevo II v smeri Dubrovnika. Podobno pa je gostota prometa povečana tudi v smeri Zagreba, kjer je zaradi gneče prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse od razcepa Krapina do razcepa Đurmanec v obe smeri.

Prometna nesreča je nastala na hrvaški avtocesti A1 na razcepu Blato na Cetini na cesti v smeri Dubrovnika. Promet tam poteka po dveh pasovih z omejitvijo hitrosti 60 kilometrov na uro.