Vozniki, pozor! Na primorski avtocesti več nesreč, potovalni čas se podaljša

Na primorski avtocesti pri Logu proti Kopru se je v jutranjih urah zgodilo več prometnih nesreč. Nastal je sedem kilometrov dolg zastoj od ljubljanske obvoznice proti Vrhniki, potovalni čas se je podaljšal za eno uro. Posledice nesreč so že odstranili, toda krajši zastoj ostaja od počivališča Barje in od Brda proti Brezovici.

Po poročanju Prometno-informacijskega centra (PIC) se je na primorski avtocesti zgodilo več prometnih nesreč. Udeleženih je bilo najmanj pet vozil. Prehitevalni pas pri Logu proti Kopru je zato zaprt. Nastal je sedem kilometrov dolg zastoj. Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah.

Povečan promet na meji s Hrvaško

Na mejnem prehodu Dragonja vozniki osebnih vozil za izstop iz države čakajo do dve uri, na mejnem prehodu Metlika do uro in pol, na mejnih prehodih Gruškovje, Jelšane in Novokračine pa do ene ure.

Ob današnjem državnem prazniku je na cestah pričakovati zastoje. Pred nami je prvi počitniški vikend in marsikdo se bo odpravil na morje ali v druge turistične kraje po Sloveniji. Previdno in strpno na cestah, opozarjajo na PIC.