Petek bo vroč. Kakšno vreme prinaša vikend?

Danes bo vroče s temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Praznični dan bo tako kot nalašč za skok v morje ali jezero.

Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastale krajevne nevihte. V drugi polovici noči se bo ozračje umirilo, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (ARSO).

Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, prehodno bo zapihala šibka burja. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo. Predvsem v hribih severne Slovenije bo možna kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija.

V nedeljo bo dokaj sončno, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. Začetek prihodnjega tedna bo jasen in vroč.