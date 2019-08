Voznica napihala kar 1,81 miligrama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske uprave Celje so v četrtek obravnavali dva močno vinjena voznika, ki so jima zaradi vožnje pod vplivom alkohola odvzeli vozniški dovoljenji. Preizkus z alkotestom je pri 52-letni voznici, ki so jo policisti ustavili v Šentjurju, pokazal kar 1,81 miligrama alkohola na liter izdihanega zrak, so danes sporočili s policije.

Pod vplivom alkohola je vozil tudi voznik, ki so ga obravnavali policisti policijske postaje Radlje ob Dravi. Pri njem je alkotest pokazal 0,79 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so jima odvzeli vozniško dovoljenje, oba pa se bosta morala zagovarjati pred sodiščem.

Policisti PU Celje so letos doslej ugotovili 1602 kršitvi voznikov, ki so vozili v neustreznem psihofizičnem stanju, kar pomeni pod vplivom alkohola, drog in nedovoljenih zdravil. V enakem obdobju lani je bilo teh kršitev 1755.

Prometne nesreče je letos doslej povzročilo 143 voznikov, ki so bili pod vplivom alkohola, lani v enakem obdobju je teh bilo 149. Delež povzročiteljev prometnih nesreč, ki so vozili pod vplivom alkohola, pa je letos 9,61-odstoten, lani v enakem obdobju pa je bil 9,65-odstoten, so za STA pojasnili na PU Celje.