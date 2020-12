Vox populi: NSi izgublja, DeSUS raste

Decembrska anketa Vox populi, ki jo je za časnika Dnevnik in Večer izvedla agencija Ninamedia, je pokazala zdrs koalicijske stranke NSi in skok zdaj že opozicijske DeSUS. Če bi bile volitve preteklo nedeljo, bi največ glasov dobila SDS. Sledita ji SD in LMŠ, ki sta praktično izenačeni, lovi pa ju Levica.

Če upoštevamo tiste volivce, ki bi zagotovo šli na volitve, teh je 69,7 odstotka, bi največja vladna stranka SDS prepričala 29,6 odstotka anketiranih. Njena podpora ostaja stabilna oziroma se je glede na pretekli mesec povišala za 0,3 odstotne točke.

SD in LMŠ izgubljata podporo

Še naprej ostajata izenačeni stranki SD in LMŠ, le da sta obe v primerjavi s preteklim mesecem izgubili po dobro odstotno točko podpore. SD bi volilo 16,9 odstotka opredeljenih volivcev, LMŠ pa 16,8 odstotka. Pretekli teden objavljena anketa Dela je sicer pokazala močan zdrs SD, precej izenačen rezultat pa namerila LMŠ in Levici.

Med opredeljenimi volivci je tokrat za 1,3 odstotka zrasla podpora Levici. Če bi bile volitve preteklo nedeljo, bi prejela 13,1 odstotka glasov.

Stranki NSi in DeSUS izenačeni

Daleč zadaj so preostale parlamentarne stranke. Medtem ko je koalicijska NSi pod vodstvom Mateja Tonina decembra izgubila dober odstotek opredeljenih volivcev, so ti stranko DeSUS, ki je dobila novega predsednika Karla Erjavca in izstopila iz koalicije, nagradili z 1,7 odstotne točke višjo podporo. Dobrih pet odstotkov glasov za DeSUS je sicer eden boljših rezultatov letošnjih meritev. Stranki NSi in DeSUS sta se v decembrski anketi praktično izenačili.

Med opredeljenimi volivci je za pol odstotne točke padla podpora stranki SAB Alenke Bratušek, ki bi se na morebitnih volitvah s 4,2 odstotka glasov zanesljivo uvrstila v državni zbor.

Podpora Jelinčičevi SNS se glede na pretekli mesec ni spremenila in ostaja 2,9-odstotna.

Parlamentarnega štiriodstotnega praga ne bi prestopila niti koalicijska SMC, saj so ji opredeljeni volivci namenili zgolj 0,1-odstotno podporo.

Vox populi je javnomnenjski raziskovalni projekt časnikov Dnevnik in Večer, izvaja pa ga agencija Ninamedia. Spletna raziskava je potekala med 15. in 17. decembrom, anketirali so 700 ljudi.