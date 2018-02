Vojaški terenec zletel s ceste

V Zavrču je danes zjutraj vojaško terensko vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na bok. V vozilu sta bila dva pripadnika slovenske vojske, enega od njiju so prepeljali v bolnišnico.

Nesreča se je zgodila ob 9. uri zjutraj, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Enega od poškodovancev so morali prepeljati v ptujsko bolnišnico.

Na kraju so pomagali gasilci s Ptuja, ti so odklopili akumulator in preprečili iztekanje tekočin.

Vzrok nesreče za zdaj še ni znan.