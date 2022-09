Odločitev Sveta zavoda UKC Ljubljana so najprej sporočili prek Twitterja. Svet zavoda je Juga podprl soglasno.

Svet zavoda UKCL je na današnji izredni seji za začasnega direktorja soglasno imenoval doc. dr. Marka Juga. Dr. Jug je travmatolog in dosedanji član sveta zavoda UKCL. Razpis za novega direktorja bo objavljen v kratkem. — UKC Ljubljana (@ukclj) September 12, 2022

Jug: Ne domišljam si, da sem idealen kandidat. To je tehnična rešitev.

Marko Jug je sicer tudi predsednik skupščine Zdravniške zbornice Slovenije in docent na medicinski fakulteti. "Gre za izjemno odgovoren položaj še posebej v tem času, ki pred klinični center postavlja izjemne izzive. Kot človek sem zrasel v kliničnem centru klinični center mi je dal vedeti, kaj pomeni življenje in tudi kaj pomeni izguba življenja. Kot zdravnik in kot direktor bom na prvo mesto postavljal pacienta in zdravje. Zagotovo pa se bomo ukvarjali tudi s finančnimi težavami. Mislim pa, da smo kot družba dovolj bogati, da pri zdravju ne bomo stiskali," je na novinarski konferenci po seji sveta UKC Ljubljana dejal travmatolog Marko Jug, ki začasno prevzema vodenje UKC Ljubljana.

Ob tem je izpostavil, da je svet zavoda vodenje največje bolnišnice začasno zaupal predstavniku zaposlenih, kar po njegovem mnenju kaže na to, da je prišel čas, ko je treba začeti posvečati večjo pozornost zagotavljanju zdravja in strokovnosti obravnav, ne pa le finančni sliki.

"Ne domišljam si, da sem idealni kandidat za vodenje kliničnega centra. Vidim se kot tehnično rešitev v omejenem časovnem obdobju v katerem upam, da najdemo kandidata, ki bo lahko popolnoma pokril celoten spekter, tako strokovno kot finančno in bo zagotavljal perspektivo prihodnosti. To je tehnična rešitev, dobra volja vseh nas in zato je moj mandat vezan na dva meseca z možnostjo podaljšanja, če ne najdemo drugega kandidata," je še pojasnil Jug.

Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so na današnji izredni seji med drugim imenovali tudi novega v. d. generalnega direktorja. Zdaj že nekdanji generalni direktor Jože Golobič je namreč prejšnjo sredo odstopil, danes pa mu je predčasno potekel mandat.

Bešič Loredan zadovoljen, da je Golobič odstopil

Minister z zdravje Danijel Bešič Loredan je Golobiča k odstopu pozval 23. avgusta in izrazil pričakovanje, da bo to storil v roku 14 dni. Vodstvu UKC Ljubljana je med drugim očital slabe poslovne rezultate in številne zamujene roke, poleg tega pa so bili na ministrstvu kritični tudi do podaljševanja čakalnih dob.

Golobič je po ministrovem pozivu zapisal, da ga dojema kot politično potezo in da ne vidi razlogov za odstop. V dopisu ministru, predsedniku vlade in članom sveta UKC je takrat poudaril, da medijsko polemiziranje še nikoli ni in tudi tokrat ne bo rešilo stanja v slovenskem zdravstvu. Nato si je očitno premislil, saj je prejšnjo sredo odstopil. Razlogov za odstop ni želel komentirati.

"Zadovoljen sem, ker je prišlo do tega, kar sem pričakoval," pa je minister v četrtek odgovoril na vprašanje glede Golobičevega odstopa. O možnem nasledniku Bešič Loredan ne razmišlja, niti ne ve, kdo ga bo nasledil, je zagotovil. Želi pa si, da bi za položaj izbrali najboljšega možnega kandidata.

Vlada je soglasje k razrešitvi generalnega direktorja z današnjim dnem dala na petkovi dopisni seji.